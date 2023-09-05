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想留後路？雷蒙多訪京後 美盟友對中「集體轉彎」

中國新聞組／北京5日電
中國國務院總理李強(右)8月29日在北京會見美國商務部長雷蒙多。(中新社)
中國國務院總理李強(右)8月29日在北京會見美國商務部長雷蒙多。(中新社)

中美關係瞬息萬變，美國商務部長雷蒙多訪中引起關注。網易號刊登自媒體「3號觀察室」文章指出，自雷蒙多到訪後，美國幾個盟國的官員都跟著訪問中國，包括加拿大環境和氣候變化部部長吉爾伯、英國外交大臣柯維立，以及義大利副總理兼外長塔亞尼，澳洲前貿易部長埃默森也將率團到北京，和中方舉行高級別對話。顯見美國重要盟國對中國集體轉變態度。

文章寫道，義大利外長的到訪，意味著G7所有成員國的官員已全部訪問過中國。而澳洲代表團的訪問，則意味著「五眼聯盟」所有成員國全部訪問過中國。

該文稱，近年G7或五眼聯盟國家官員開會，都少不了指責中國，如今，這些國家集體轉變態度，確實讓人感到「不可思議」。

對於這些國家的態度為何發生如此巨大轉變？文章點出幾種可能，首先，美國商務部長雷蒙多到訪中國，意味著雙方溝通的重點是貿易問題，這幾年美國對中國發動貿易戰，對這些國家的影響非常大，尤其澳洲。其次，這些國家也想發展經濟。自從俄烏戰爭爆發以來，這些國家追隨美國制裁俄羅斯，圍堵中國，自身損失很慘重。現在美國官員先訪華，「他們自然也要跟著來一趟，看能不能和中國談成一些生意。」

文章並稱，有鑑於近來美國跟日本、南韓、澳洲，還有菲律賓軍事互動頻繁，亞太地區局勢不穩，「有些聰明人就會想到，要事先跟中國改善關係，給自己留條後路。」

該文最後寫道，既然美國打壓俄羅斯的計畫破產，想壓制綜合國力更加強大的中國，就更沒辦法做到。「那接下來最恰當的做法，就是兩邊下注。」

澳洲 雷蒙多 義大利

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