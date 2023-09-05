習將缺席G20 北京「不解釋」 ：恐損歷年塑造的政治形象

中國領導人習近平確定不出席即將在印度召開的二十國集團峰會(G20)。(路透)

中國領導人習近平 確定不出席即將在印度 召開的二十國集團峰會(G20)，改由總理李強代出席。由於習近平自2012年上台以來從未缺席過20國峰會，此次北京當局「不解釋」為何缺席，外媒卻忙著解讀「空椅子」意涵。相對於中國歷來宣傳習近平的睿智領導，美媒以「遺憾與喜劇」為題，形容習因此受損的政治形象。

美國之音報導，中國國家主席習近平將會缺席G20峰會 ，美國總統拜登3日對此表達失望，但有意未來和他見面。集團成員之一的德國4日也表示遺憾，不過德國政府發言人表示，由於北京仍會派遣高級代表團參與，因此還是可以進行協商。

專家們指出，習近平缺席G20峰會將進一步破壞北京與新德里之間的關係。印度的外交事務分析師沙尚克·馬圖(Shashank Mattoo)也指出，習近平缺席G20只會確認中國的確不是印度的朋友。

新加坡地緣政治分析師果庫爾·薩尼(Gokul Sahni)寫道，「現在還為時過早，但如果20國集團在中期內分裂為兩大陣營，那麼印度很可能會更傾向於七國集團，而不是金磚+」。

印度專欄作家，目前擔任台灣外交部研究員的畢諳典(Aadil Brar)解析：「習近平這是把G20的話筒交給莫迪了。但沒有俄羅斯與中國，這場峰會變成了一場次要表演。」

但也有印度分析人士認為，這是中國的損失，而且反而更有利於峰會的進行。

報導指出，在過去的10多年裡，中國官方新聞機構持續宣傳習近平是當今人類命運共同體睿智的領袖。但在北京不解釋習缺席的決定後，彭博社以「習沒有解釋地缺席G20峰會損害了他的全球政治家的形象」為題發表文章；美國紐約時報的新聞標題則是「中國領導人缺席G20峰會掃印度的面子」。

法國「觀察家」周刊網站4日發表「為什麼習近平在G20上的空椅子不是好兆頭」文章，觀察家皮埃爾·哈斯基指出，除非有最後一刻的轉折，中國頭號人物不會出席在新德里的全球主要經濟體會議。在烏克蘭戰爭導致國際力量平衡重新定義的大背景下，這種缺席意義嚴重。

文章提到，由於國際刑事法院發出逮捕令，普亭的缺席是意料之中；但習近平的缺席則不是，因此，習使諸多主要政府陷入了疑問的深淵。

而「空椅子」在世界媒體有關中國的報導中已經成了一個哏，它源自中國首位諾貝爾和平獎得主劉曉波，由於他不能出席2010年頒獎典禮，主辦方特地為劉留了一把空椅子。