服貿會擴「朋友圈」 2400企業參展 大秀國際化、高科技

幾名小朋友在國家會議中心觀看單孔腔鏡手術機器人展示。(新華社)

為期5天的、2023年中國國際服務貿易交易會（以下簡稱服貿會）2日在北京 開幕。據了解，本屆共有超過2400家企業參展。研發及生產本地化是本屆服貿會上許多外企的宣傳亮點之一。

環球時報報導，本次在服貿會首次亮相的特斯拉 Model 3煥新版由特斯拉上海工廠製造，這款車輛的國產化率已經達到了95%。飛利浦公司副總裁楊威廉表示，「飛利浦正加大在中國的本地化進程。我們目前約90%的醫療產品或數字解決方案都來自中國本土。」

本屆服貿會加大線下邀請力度，全面提升展會質量和國際參與度。格魯吉亞、貝寧、聯合國兒童基金會等8個國家和國際組織首次以政府或總部名義設展。

本屆服貿會共有59個國家和24個國際組織設展參會，比上屆多12個。企業方面，共有2400餘家企業線下參展，其中，世界500強和行業龍頭企業500餘家，整體國際化率超過20%。展覽展示總規模達15.5萬平方米。

據報導，作為本屆服貿會主賓國，英國展區入口搭建了倫敦塔橋外形的大門，可從中間打開迎客，寓意架起英中相互了解的橋樑。

國際化和高科技是本屆服貿會兩個突出的特點。在會場，國家會議中心國別館展區設立了來自五大洲、洋溢異域風情的展館，令前來參觀的人們流連忘返。

英國駐華貿易使節杜濤說，英國組建了參展以來最大規模展團，集中展示創意產業、體育、教育、科技、能源、醫療及金融服務等領域的多元化成果。

科技感是本屆服貿會另一個重要的特色。報導指出，本屆服貿會綜合展及9個專題展重點展示晶片(芯片)技術、量子測控、衛星遙感、人工智能 、數字醫療等專精特新成果，60餘家企業和機構將在人工智能、金融科技、醫療健康、文化創意等領域首發一批新產品、新技術。