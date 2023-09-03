反擊美國？中國通過「豁免法」 外國國家可成被告

中國14屆全國人大常委會第五次會議1日表決通過了「外國國家豁免法」，預計自明年元旦起施行。（新華社）

全國人大常委會1日通過「外國國家豁免法」並自2024年起施行，條文明確中國法院可受理、審判以「外國國家」為被告的案件。外交部官員稱，近年一些外國法院受理對華訴訟，而中國長期實行絕對國家豁免政策，不利中企維權。新法出台後，可反制對華誣告濫訴。專家稱，被美制裁的中企將可在中國法院控告美國政府。

近年隨中美貿易戰 等因素，西方國家及團體動輒發動各類對中國制裁等措施，2020年就有全國人大代表建議應盡快制訂相關法律反制。這是繼2021年「反外國制裁法」後，中國再次出台被外界視為可制衡甚至反擊美國等國家制裁的「武器」之一，官方形容為「涉外法治建設的里程碑」。外交部官員稱此法可為對等反制提供依據，發揮防範、警示和震懾作用。

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新華社、大公報報導，「外國國家豁免法」規定中國法院具體管轄範圍包括：外國國家明示就特定事項或者案件接受管轄、進行商業活動引起的訴訟、因勞動或者勞務合同履行引起的訴訟、有關侵權行為引起的賠償訴訟以及仲裁相關事項等。

外國國家豁免法出台後，意味中國以往的絕對國家豁免政策將調整為限制國家豁免制度，中國法院可以依法在一定條件下受理、審判以外國國家為被告的案件。亦即不排除有些國家成為被告，為中國對等反制提供法律依據。

按規定，中國外交部可就涉及外交事務等重大國家利益的問題，向法院出具意見，發揮其外交主管部門的「重要作用」。

外交部條約法律司司長馬新民在接受央視專訪時說，此前中國長期實行絕對國家豁免政策，中國法院不受理以外國國家為被告，或針對外國國家財產的案件，這不利於維護公民和法人的正當權益。為了改變這種不對等、不利的局面，中國制定「外國國家豁免法」，未來根據該法，中國法院可在一定條件下受理、審判「以外國國家」為被告的案件，為公民和企業增加救濟管道。

解放軍 專家邵永靈昨天在網上發文說，當前美國已經以制裁的名義將數千家中國企業拉黑，「外國國家豁免法」出台後，被拉黑的中國企業就能在中國法院起訴美國政府，維護自身合法權益。