金磚峰會後不回北京卻直奔新疆 習近平：把維穩擺首位

習近平結束南非出訪行程後，即到新疆烏魯木齊聽取工作匯報，大談維穩、反恐、伊斯蘭教中國化、民族共同體意識等內容。（Getty Images）

在結束出席金磚國家領導人會晤和對南非的國事訪問後，習近平 罕見沒有先回到北京 ，而是直接赴新疆 考察，他26日於新疆烏魯木齊，聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府、新疆生產建設兵團工作匯報。他說，要始終把維護社會穩定擺在首位，加強抓穩定和促發展兩方面工作的統籌結合，並指要深入推進伊斯蘭教中國化，有效治理各種非法宗教活動。

新華社報導，習近平說，要完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，牢牢把握新疆在國家全局中的戰略定位，扭住工作總目標，把依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆各項工作做深做細做實。

習近平表示，新疆工作在黨和國家工作全局中具有特殊重要的地位，事關強國建設、民族復興大局，既要抓實當下，解決好當前發展穩定面臨的突出問題，又要有長遠謀劃，紮實推進事關長治久安的根本性、基礎性、長遠性工作，積極解決各種深層次矛盾和問題。

習近平強調，要始終把維護社會穩定擺在首位，加強抓穩定和促發展兩方面工作的統籌結合，以穩定確保發展，以發展促進穩定。

他說，要完善防範化解重大風險隱患機制，把展開反恐反分裂鬥爭與推動維穩工作法治化常態化結合起來，堅持標本兼治、綜合施策，加強源頭治理。要深入推進伊斯蘭教中國化，有效治理各種非法宗教活動。

習近平上一次考察新疆是2022年7月12至15日，再上一次則是2014年。

另據北京青年報旗下政知新媒體報導，8月22日至24日，中共中央政法委書記陳文清在甘肅調研。調研中，陳文清反覆強調，要以政法工作現代化服務保障中國式現代化。

今年1月，中央政法工作會議召開，習近平對政法工作作出重要指示，稱要奮力推進政法工作現代化。隨後，陳文清在多個場合強調要推動政法工作現代化。

據報導，陳文清此前於7月中旬已在寧夏銀川、吳忠調研。這次，他再次在調研中出席部分省區市專題會議，主題是「涉藏維穩工作」。

這次會議召開的地點是在甘南藏族自治州。甘南藏族自治州是中國十個藏族自治州之一，位於甘肅省西南部，與四川阿壩州相連，西南與青海黃南州、果洛州接壤。