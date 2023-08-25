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中與不丹劃邊界 設聯合技術組

特派記者廖士鋒／北京25日電
中國跟不丹近日在北京舉行邊界問題專家組第13次會議，會後的聯合新聞稿提到雙方同意「加快同步推進『三步走』路線圖所有步驟的落實」。（取材自中國外交部官網）
中國跟不丹近日在北京舉行邊界問題專家組第13次會議，會後的聯合新聞稿提到雙方同意「加快同步推進『三步走』路線圖所有步驟的落實」。（取材自中國外交部官網）

中國與鄰國不丹的邊界談判再度傳出新進展，最新消息顯示，雙方已經成立「劃界聯合技術小組」並舉行首度會議，雙方還同意「保持邊界談判頻密勢頭」，就舉行第25輪邊界會談保持溝通。

據中國外交部官網消息，8月21日至24日在北京舉行中國不丹邊界問題專家組第13次會議，會後發布聯合新聞稿，雙方同意加快同步推進「三步走」路線圖所有步驟的落實。「此次會議的重要成果之一是成立中不劃界聯合技術小組，並在專家組第13次會議期間舉行首次會議」。

同時聯合新聞稿還指出，「會議在熱情友好的氣氛中舉行」，雙方同意保持邊界談判頻密勢頭，盡早舉行中不邊界問題專家組第14次會議，並就舉行第25輪邊界會談保持溝通。

不丹是唯一尚未與中國劃界建交的陸上鄰國。公開資料顯示，2023年以來中國跟不丹明顯加快邊界談判的腳步，在中斷近兩年後，雙方分別在1月、5月、8月舉行三次邊界問題專家組會議，此次會後新聞稿中，首度提及雙方同意「加快同步推進『三步走』路線圖所有步驟的落實」。

所謂「三步走」路線圖，是2021年10月中國與不丹簽署的「關於加快中不邊界談判「三步走」路線圖的諒解備忘錄」。港媒「南華早報」曾引述北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰分析指出，「三步走」可能包括先建立一個框架，通過交換地圖確認具體爭端，再進入解決階段。

而公開資料顯示，中國與不丹最後一次邊界會談是在2016年8月第24輪會談，當時雙方已完成了對兩國邊境爭議地區的聯合勘察工作。但目前邊界會談已經中斷逾7年，期間曾在2017年爆發中印洞朗對峙、2020年也曾傳出在墨拉薩丁附近的薩克滕野生動物保護區相關爭議。

不丹 北京

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