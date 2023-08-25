「造反能有好下場？」 普里格津墜機 中網：像極林彪

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領袖普里格津墜機身亡。（Getty Images）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領袖普里格津 （Yevgeny Prigozhin）傳出於當地時間23日墜機 身亡，這項消息也引發中國民眾高度關注，相關搜索24日迅速衝上微博熱搜。研究中國問題的專家及不少網友都認為，普里格津的死亡模式，讓人想起1971年於蒙古墜機的前中共 二號人物林彪，更有人用「俄版林彪事件」來形容。

在環球網微博這則報導的下方留言區，有網友表示，「從中國的歷史看，這種造反不成功還活著的人，好像還是沒有的」、「很難不讓人浮想聯翩」、「造反的能有什麼好下場？」

美國之音報導，普里格津的身亡並非意料之外，「普亭不止一次用暗殺的方式剷除他的政治對手」，外界也普遍認為普里格津之死也與他有關。

報導並指出，對於研究中國的觀察人士而言，普里格津的死亡方式讓他們想起曾是中國第二號領導人的林彪。

林彪與普里格津同樣曾是頗具影響力的軍事領袖，同樣曾是最高領導人的親信。而林彪也被指控企圖發動政變，最終兩人都死於墜機。林彪是中共的開國元帥之一，文化大革命期間更成為中共第二號領導人和毛澤東的「親密戰友」，但隨後又遭到毛澤東猜忌。

關於林彪當年墜機原因，至今仍有諸多猜測和議論。針對普里格津墜機身亡，中國觀察人士程致宇（Patrick Chovanec）在社群平台Ｘ（前身為推特）上寫道，像極「林彪的影子」。前中國記者安替也表示，「全世界陰謀家都得學習下中共黨史，廚子如果學了林彪這段歷史，也許就一直在非洲，不回國參與烏克蘭的破事了」。不過，也有不少網友指控美國中央情報局才是幕後黑手。

相較於中國網民對事件熱議，中國外交部則是輕輕帶過，發言人汪文斌僅稱中方注意到有關的報導。

自由亞洲電台引述「北京之春」雜誌榮譽主編胡平表示，普里格津與普亭的關係和其地位，不能與當年的林彪和毛澤東相提並論。但對網民來說，林彪遇難一事太過震憾，普里格津遇難的情況也夠戲劇性，很容易引發聯想。