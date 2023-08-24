外國律師事務所紛紛撤出中國 近5年減39家

中國因與美國貿易戰及疫情爆發，對外關係及經濟均受挫，加上強化「反間諜法」，讓外國律師事務所萌生退意。（本報資料照片）

中國因與美國貿易戰 及疫情 爆發，對外關係及經濟均受挫，加上強化「反間諜 法」，讓外國律師事務所萌生退意，近5年減少39家，連知名大型律師事務所也將關閉在上海經營20年辦事處。

美國之音今天報導，中美關係近年隨著貿易戰轉差，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，持續影響中國經濟衰退，再加上實施新版反間諜法，在經濟政治壓力上升下，令一些著名的外國律師事務所萌生退意，準備削減在中國的業務，甚至完全撤出中國。

根據中國司法部數據，2017年起，在中國註冊進行業務的外國律師事務所辦事處連續5年減少。

2017年計244家外國律師事務所在中國設立辦事處，2018年230家、2019年225家、2020年217家、2021年208家。至今年6月14日數據，外國律師事務所在中國的辦事處跌至205家，5年間少了39家。

報導表示，全球收入名列前茅的國際律師事務所瑞生國際律師事務所（Latham & Watkins），將在今年關閉在上海開設了20年的辦事處，把上海的業務和律師移轉至北京辦事處。

而全球收入第三大的國際律師事務所Dentons，在2015年開始跟中國大成律師事務所合併，但據英國金融時報引用合夥人發給客戶的電子郵件透露，大成在今年8月起已經不再是Dentons集團的成員。

在四川英濟律師事務所執業的律師冉彤受訪表示，從前這些外國律師事務所不介意跟中國公司分享一些重要數據，不過現在他們對監視著這些公司的中國政府有所懷疑，所以唯有中止合作。

此外，在經濟因素方面，多省市的律師指出生意大不如前，冉彤表示他的律師事務所現在的生意較疫情前少了一半；另廣東律成定邦律師事務所的律師范標文，坦言自疫情後生意很不好做，業務也是差不多砍半。

不過也有律師事務所仍對中國懷著信心，報導指出，金杜律師事務所（King & Wood Mallesons）在中國的律師事務所，在7月跟跨國律師事務所安睿順德倫國際律師事務所（Eversheds Sutherland）建立合作關係，擴大業務合作。