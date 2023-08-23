普里格津墜機 中國專家：像極了林彪事件

俄羅斯傭兵集團瓦格納領袖普里格津，傳出墜機身亡。（路透）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領袖普里格津 （Yevgeny Prigozhin）傳出於當地時間23日墜機 身亡，這項消息也引發中國民眾高度關注，相關搜索24日迅速衝上微博熱搜。研究中國問題的專家及不少中國網友都認為，普里格津的死亡模式，讓人想起1971年於蒙古墜機的前中共 二號人物林彪。

在環球網微博這則報導的下方留言區，有網友表示，「從中國的歷史看，這種造反不成功還活著的人，好像還是沒有的」、「很難不讓人浮想聯翩」、「造反的能有什麼好下場？」

美國之音報導，普里格津的身亡並非意料之外，「普亭不止一次用暗殺的方式剷除他的政治對手」，外界也普遍認為普里格津之死也與他有關。

報導並指出，對於研究中國中國的觀察人士而言，普里格津的死亡方式讓他們想起曾是中國第二號領導人的林彪。

林彪與普里格津同樣曾是頗具影響力的軍事領袖，同樣曾是最高領導人的親信。而林彪也被指控企圖發動政變，最終兩人都死於墜機。林彪是中共的開國元帥之一，文化大革命期間更成為中共第二號領導人和毛澤東的「親密戰友」，但隨後又遭到毛澤東猜忌。

百度百科稱，「1971年9月8日，林彪下達反革命武裝政變手令，妄圖謀害毛澤東。陰謀敗露後，於9月13日乘飛機外逃，在蒙古人民共和國溫都爾汗地區機毀身亡。1973年8月20日，中共中央決定開除其黨籍。1981年1月25日被中華人民共和國最高人民法院特別法庭確認為林彪反革命集團案主犯」。

關於林彪當年墜機原因，至今仍有諸多猜測和議論。針對普里格津墜機身亡，中國觀察人士程致宇（Patrick Chovanec）在社群平台Ｘ（前身為推特）上寫道，像極「林彪的影子」。前中國記者安替也表示，「全世界陰謀家都得學習下中共黨史，廚子如果學了林彪這段歷史，也許就一直在非洲，不回國參與烏克蘭的破事了」。

不少中國網友在相關新聞底下留言也把普里格津和林彪做類比稱，「林某直呼內行」，還有人稱普里格津為「俄羅斯彪子」。不過，也有不少中國網友指控美國中央情報局才是幕後黑手。

普里格津6月底曾針對俄軍領導層發動兵變，聲稱要除掉俄羅斯總統普亭身邊的國防部長和總參謀長等人。普亭則指控其兵變是「叛國」和「背後捅刀」，並誓言報復。但在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）調停下，普里格津和克里姆林宮達成了協議，兵變也迅速宣告落幕。