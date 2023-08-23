解放軍核潛艦傳台海出意外、船員罹難？台：無法證實

中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

ForexLive論壇以及推特 上流傳一則消息指，中國大陸解放軍 一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外，艦上船員全數罹難，目前消息尚未獲得證實，也無法得知更一步消息。

網上傳出中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

中華民國國防部 發言人孫立方表示，目前為止他並沒有聽到有關於證實這類的訊息，沒有其他官方說法來做證實，他沒有其他評論。但國防部透過聯合情監偵手段綿密與慎重去掌握台海周邊所有海空域動態，是一直從事且認真在做的事情。

22日記者會上，推特上流傳有自稱為防務分析者的人士上午宣稱「有報導」指出，一艘解放軍093商級核動力潛艦刻在台灣海峽發生嚴重事故。對此，孫立方表示，透過聯合情監偵手段綿密與慎重去掌握台海周邊所有海空域動態，是國防部一直從事且認真做的事情，但目前為止他並沒有聽到有關於證實這類的訊息。

孫立方說，就他的理解，這個訊息是在社群媒體上流傳的說法，但他目前沒有其他官方說法來做證實。台灣原能會也表示沒有監測到異常輻射數值，海域輻射背景值也在正常範圍內。

另據聯合報報導，093型商級核潛艦是解放軍第二代核動力攻擊潛艦，期研製過程充滿神秘色彩。外界猜測，解放軍在製造過程可能得到俄羅斯的技術支持，

據中國網友引述美國2022年11月發布的「2022年中國軍事發展年度報告」顯示，093B是攜帶巡航導彈（SSGN）的093商級核潛艇的最新改進型，可以增強解放軍海軍的對地攻擊能力，並在配備對面攻擊巡航導彈 (LACM) 時為提供隱蔽地對地攻擊選擇。