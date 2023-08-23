我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

解放軍核潛艦傳台海出意外、船員罹難？台：無法證實

中國新聞組／北京23日電
中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）
中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

ForexLive論壇以及推特上流傳一則消息指，中國大陸解放軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外，艦上船員全數罹難，目前消息尚未獲得證實，也無法得知更一步消息。

網上傳出中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)
網上傳出中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

中華民國國防部發言人孫立方表示，目前為止他並沒有聽到有關於證實這類的訊息，沒有其他官方說法來做證實，他沒有其他評論。但國防部透過聯合情監偵手段綿密與慎重去掌握台海周邊所有海空域動態，是一直從事且認真在做的事情。

22日記者會上，推特上流傳有自稱為防務分析者的人士上午宣稱「有報導」指出，一艘解放軍093商級核動力潛艦刻在台灣海峽發生嚴重事故。對此，孫立方表示，透過聯合情監偵手段綿密與慎重去掌握台海周邊所有海空域動態，是國防部一直從事且認真做的事情，但目前為止他並沒有聽到有關於證實這類的訊息。

孫立方說，就他的理解，這個訊息是在社群媒體上流傳的說法，但他目前沒有其他官方說法來做證實。台灣原能會也表示沒有監測到異常輻射數值，海域輻射背景值也在正常範圍內。

另據聯合報報導，093型商級核潛艦是解放軍第二代核動力攻擊潛艦，期研製過程充滿神秘色彩。外界猜測，解放軍在製造過程可能得到俄羅斯的技術支持，

據中國網友引述美國2022年11月發布的「2022年中國軍事發展年度報告」顯示，093B是攜帶巡航導彈（SSGN）的093商級核潛艇的最新改進型，可以增強解放軍海軍的對地攻擊能力，並在配備對面攻擊巡航導彈 (LACM) 時為提供隱蔽地對地攻擊選擇。

中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）
中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

解放軍 國防部 推特

上一則

菲補給仁愛礁軍艦「沒帶建材」 中海警這次不打水砲

下一則

七夕效應 電商29.9元鑽戒熱銷10萬單 廉價品不怕搞丟

延伸閱讀

德外長指中國挑戰世界共同生活原則 關切台海和平

德外長指中國挑戰世界共同生活原則 關切台海和平
解放軍093型核潛艦傳意外 研製過程神秘、戰鬥力不可小覷

解放軍093型核潛艦傳意外 研製過程神秘、戰鬥力不可小覷
網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難
解放軍再度對台軍演 台學者：雷聲大雨點小、效果一直遞減

解放軍再度對台軍演 台學者：雷聲大雨點小、效果一直遞減

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺