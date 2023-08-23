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克魯曼：中國徘徊類2008金融危機邊緣 對美國衝擊小

編譯潘勛／綜合報導
克魯曼認為，中國經濟危機甚至對美有小小正面效益。圖為深圳。（中通社）
克魯曼認為，中國經濟危機甚至對美有小小正面效益。圖為深圳。（中通社）

疫後經濟復甦不如預期、房企接二連三爆雷，外界憂心上演「中版李曼事件」。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼22日在紐約時報發表文章分析，中國處境與當年北大西洋經濟體（歐美）相似，正徘徊在一場很像2008年金融危機的邊緣。但克魯曼認為，美國對中國的投資金額不算大，中國對美採購則很少，加上中國衰退會減低對原物料的需求，美國也許還能坐享平抑通膨的福利。

克魯曼指出，中國堪稱世上數一數二大的經濟體，若真發生2008年那種危機，美國卻因金融、貿易方面與中國接觸出奇地小，衝擊可望不大。

2008年金融海嘯是因跨大西洋兩岸巨大的住居市場泡沫爆破所致；再因金融的斷裂而放大效應，特別是「影子銀行」(shadow banks)的崩潰。影子銀行指的是一些機構的舉止像是銀行，它們崩潰就造出有如銀行擠兌般的風險，但它們大致上無法規監管，也不提供傳統銀行那般的安全網。

克魯曼認為，中國房地產部門膨脹，甚至比2008年以前的西方國家都來得大。中國也有龐大、麻煩極深的影子銀行部門。此外中國有些獨特的毛病，最顯著的便是地方政府背著龐大債務。

但好消息是中國不像阿根廷或希臘，沒向外國借那麼錢，基本上是中國借給自己人的債。上述問題原則上可以由政府透過向債務人紓困、要債權人少拿一些，進而化解危機。但北京當局是否有足夠決心來解決問題，則有待觀察。

克魯曼認為，中國要做的便是以提高消費者需求，來取代無法永續的房地產投資。但根據一些報導，中國高層對「浪費式」的消費者開支心存懷疑。另外，中國官員應對當前危機，卻是沿續老路、催促銀行放更多款子，令人憂心。

中國若真的發生經濟危機，會如何影響美國？克魯曼表示不用太擔心，因為「影響小得令人驚奇」。

美對中國、香港直接資大約2150億美元(約1兆5590億人民幣)；投資組合（基本上就是股票及債券）是3000億美元，這個數字聽來不小，但對美國的經濟體量而言，算小。

中國經濟體那麼龐大，吸引美國投資那麼少？克魯曼認為是因為中國政策獨斷，很多人本想投資，卻怕錢砸了進去，卻很難弄出來。

此外，中國是世界貿易的大買家，但買美國貨物卻不多，2022年只買大約1500億美元，不到國內生產總值的1%。所以中國經濟衰頹，對美國產品的需求沒多大的直接影響。

克魯曼甚至認為，中國經濟危機甚至對美有小小正面效益，原因在中國會對大宗原物料需求減少，特別是石油，有助美國降低通膨。

紐約時報專欄作家克魯曼認為，中國正徘徊在一場很像2008年金融危機的邊緣。（路透...
紐約時報專欄作家克魯曼認為，中國正徘徊在一場很像2008年金融危機的邊緣。（路透）

克魯曼 投資 房地產

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