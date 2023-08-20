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跟風美國？德經濟部長被曝研擬限制中國投資措施

中國新聞組／北京20日電
美國總統拜登9日簽署關於「對中投資限制」的行政命令，德國疑似也要跟風。（路透資料照片）
美國總統拜登9日簽署關於「對中投資限制」的行政命令，德國疑似也要跟風。（路透資料照片）

美國總統拜登9日簽署關於「對中投資限制」的行政命令，德國疑似也要跟風。彭博社援引德國「商報」報導說，德國計畫通過立法限制中國投資，擴大對外國投資審查，進一步限制中國在德國的影響力。德國研究報告稱，中國製造機械在歐洲占有率不斷提升，逐漸排擠德國產品，對德國造成壓力。

據彭博社報導，「商報」援引一份政府文件聲稱，德國副總理、經濟部長哈柏克是擬議措施的牽頭人，該措施將擴大德國政府禁止非歐盟投資者入股德國企業的權限。報導還稱，根據一項投資審查法案，在人工智能、雲計算、網絡安全和原材料等現有關鍵領域的投資限制將會擴大。

據報導，哈柏克這項措施疑似是在跟風美國。據英國「金融時報」5月時的報導，哈柏克贊同對中企進行境外投資審查的想法。

另據環球時報報導，德國政府在7月13日發布首份「中國戰略」，該文件稱，德國希望繼續與中國開展經濟等各方面合作，「與此同時，我們迫切需要降低風險，但並不追求脫鉤」。德國專家認為，雖然文件有對中國強硬表述，但依然主張合作。

中央社引述「德國經濟研究所」最新報告顯示，2000年歐盟進口的機械和汽車等高附加價值產品有2.5%來自中國，到了2022年已經提升到13%。相較之下，來自德國的比例從17.7%降到15.5%。報告執筆人馬蒂斯（Jürgen Matthes）認為，由於中國科技迎頭趕上，即便創新產品也成了德國的競爭者，加上政府全力推動「中國製造2025」，德國企業面臨中國競爭對手的壓力將越來越大。

德國 投資 歐盟

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