禁傳播焦慮 中官媒：嚴打爆雷、「中國李曼」小作文

碧桂園、中融信託接連「爆雷」，市場擔憂「中國版李曼」風暴將至，這些近期常見的字詞引來官媒表態，指要對「小作文」嚴審嚴打。（路透）

中國經濟萎靡不振，多家房地產、信託企業接連「爆雷」，引發市場擔憂「中國版李曼兄弟」風暴將至，這些近日頻繁出現在各大媒體報導標題、評論文章內容的字眼，卻引來官媒關切。「證券 時報」18日發表評論文章指，對「某些無中生有、沒有事實依據的『小作文』，必須要嚴查嚴打」。

文章指出，近日市場中出現各種「小作文」，如「某信託爆雷了」、「中國版李曼要來了！」、「某券商在召至暗時刻召開電話會議」等，通過微信 群、朋友圈等社交平台廣泛傳播，雖然相關企業多數及時做了澄清，但還是引發了市場的短暫波動，令部分投資 者產生焦慮。

文章質疑，在資本市場中，很多「小作文」帶有明確的目的性和利益，一旦廣泛傳播對市場帶來的不利影響很大，特別是在市場預期不是很明確的時候，可能會引發市場波動以及投資者的非理性投資，損害投資者權益。

文章提到，上月15日，中央網信辦通過官方公眾號「網信中國」披露了部分杜撰、歪解公共政策的造謠傳謠帳號，共處置違法違規帳號373個，並稱這對造謠傳謠行為形成了有力震懾，也表達了監管部門對網絡謠言的堅決整治態度。

文章更舉出證券法、刑法等法條，稱編造、傳播虛假信息或者誤導性信息，需依法承擔賠償責任或被判處有期徒刑、拘役、罰金。文章強調，監管嚴查是整治「小作文」的一方面，更重要的一方面是要嚴罰，「只有讓造謠者心生忌憚，才能遏制虛假信息的惡意炒作和傳播」。

文章指出，防範「小作文」的傳播還需要市場各參與主體的努力，例如，相關企業及時澄清，讓謠言止於公開、止於透明；投資者的理性分析，不盲目相信、跟風；圍觀路人不傳播轉發等等，不給「小作文」任何發酵的空間。