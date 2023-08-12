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中國是定時炸彈? 環時回批抹黑、嗆美到處埋炸彈

中國新聞組／北京12日電
一名北京民眾正在閱讀環球時報上，批評美對中投資禁令文章。(美聯社)
一名北京民眾正在閱讀環球時報上，批評美對中投資禁令文章。(美聯社)

美國總統拜登10日稱中國是一枚「正滴答作響的定時炸彈」，昨引來中國兩大官媒嚴辭回嗆。環球時報社評指出，拜登對中國放狠話是想為自己的競選加分，無底線地抹黑攻擊中國，已讓美國變得愈來愈醜陋；如果有「定時炸彈」，很多都是美國在世界各地埋下的。新華社則稱，「唱衰中國，只會在事實面前反覆碰壁。」

環球時報社評指出，對中國放狠話成為政客在美國大選中快速吸引眼球最廉價的方式之一，拜登也不例外。隨著選戰的推進，華盛頓的底線將被拉得越來越低，接下來很可能還會有更聳人聽聞的說法冒出來。無底線地抹黑攻擊中國，讓美國變得愈來愈醜陋。

社評稱，拜登的違背基本事實、煽動性的危言聳聽，無非是想為自己的競選加分，與其身分極不相符，是很不得體的，對華言行甚至明顯自相矛盾。中國強大了在美國人眼裡是威脅，中國「變弱了」又成了「定時炸彈」。「中國不僅要為美國的發展不如意提供甩鍋對象，還得為華盛頓的成績吹噓提供拉踩服務，最後還得為這種上躥下跳的精神紊亂負責。」

不同於美國，中國從不以武力威脅他國，從不拼湊軍事同盟，從不主動挑起貿易戰，從不無端打壓他國企業。如果說有「定時炸彈」，很多都是美國在世界各地埋下的。有人總結出美國「外交七定律」，其中有一條是，「如果美國懷疑你做了什麼壞事，那它自己肯定幹過」。華盛頓政客的內心世界大概比較髒，但不要以為別人都跟他們一樣。

新華社昨天也發文批評拜登的「中國是定時炸彈」說指出，國際評級機構惠譽上周下調了美國信用評級，美媒稱這體現了美國政治領導力的失敗。出了問題歸咎中國，成了美政客轉移國內輿論視線最常用的「擋箭牌」。拜登政府蓄意放大中國的風險挑戰，是企圖為其所謂的對華「去風險」政策尋找冠冕堂皇的理由。

事實上，中國經濟恢復向好。與發達經濟體相比，中國經濟上半年的增速遙遙領先。唱衰中國的論調，究其根源，還是企圖通過散布消極言論動搖對中國的信心，阻礙中國發展的腳步。

20多年前唱衰中國的一本西方「著名暢銷書」「中國即將崩潰」已經成了歷史笑話。亞洲時報網站副主編、克萊爾蒙特研究所研究員戴維·戈德曼認為，如今對中國經濟「即將崩潰」的預言和20年前一樣，都是誤導性的。唱衰中國，只會在事實面前反覆碰壁。

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