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拜登簽對華投資禁令 紐時：美中對抗進一步升級

中國新聞組／北京11日電
美國總統拜登簽署行政命令，禁止美國對可用來增強北京軍事能力的關鍵技術行業進行新投資。(路透資料照片)
美國總統拜登簽署行政命令，禁止美國對可用來增強北京軍事能力的關鍵技術行業進行新投資。(路透資料照片)

美國總統拜登9日簽署行政命令，禁止美國對可用來增強北京軍事能力的關鍵技術行業進行新投資，包括半導體、量子運算和部分人工智慧。紐約時報報導，儘管這是美國對華關係「去風險」的一部分，並不是要與中國「脫鉤」，但仍然進一步升高中美對抗態勢。

據報導，該命令將禁止風險資本和私募股權公司向中國開發半導體和其他微電子、量子計算機和某些人工智慧應用的努力投入更多資金。政府官員強調，此舉旨在保護國家安全，但中國可能會將其視為遏制其崛起的更廣泛運動的一部分。

不管針對性如何，新行政命令是在自上世紀70年代初尼克森總統和季辛吉國務卿與北京開啟對話以來，美中關係或許最緊張的時刻出台的，一系列擴大對華關鍵技術出口管制的措施已引發北京的報復。

報導指出，拜登一直強調，他希望穩定美中關係。事實上，拜登似乎無意用周三的命令激怒北京，他沒有對自己的行動發表評論，而是通過書面資料宣布。 

不過，雖然出口禁令及對中國在美投資的擔憂由來已久，但美國以前從未嘗試過對流入中國的投資進行這樣的限制。

德州共和黨眾議員、眾議院外交關係委員會主席麥可·麥考爾表示，新令應針對現有投資及生物技術和能源等行業。麥考爾表示：「我們需要阻止美國那些支持『中國的軍事和監視機構』的資金和技術的流動，而不是僅僅採取需要很長時間才能制定和生效的折衷措施。」

新令實際上意味著，中國不能從美國公司購買的東西，也不能通過美國的資金、專業知識和聲望來幫助中國開發自己的版本。目前尚不清楚有多少資金將受到影響，但新令可能會對指定行業以外的投資產生寒蟬效應。

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