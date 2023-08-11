被京拘3年 成蕾自曝現狀：1年僅10小時能在陽光下 好想孩子

澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

BBC報導，被中國拘禁三年的澳洲 籍前中國環球電視網記者成蕾 ，日前透過澳洲外交官記錄發表公開信，表示自己「懷念陽光」，並透露在牢房裡一年只有十小時能站在陽光下。她在信末強調，「最重要的是，我想念孩子們」。

中央社引述報導指出，成蕾這封「致澳洲人民的公開信」，被形容為「給2500萬人的情書」，是由獲准每月探視她的澳洲外交官筆錄後發布。

被中國當局關押逾1000天的成蕾，透過公開信抒發自己的心情說，「我懷念陽光。在牢房裡，陽光透過窗戶照進來，但我一年只有10個小時能站在它底下」；「我實在難以相信，當我還在澳洲居住的時候，總在躲避陽光」；如今「我已有3年沒見過一棵樹」。

據報導，她提到，在獄中總會「悄悄地唸誦我（在澳洲）到過、開車路過的地名」，也會憶起陌生人與朋友給予的友愛，而這些記憶「再次回到我身上，讓我（在獄中）重拾信心」。

成蕾還表示，自己想念海鹽、黑色幽默、昆士蘭（Queensland）的熱帶地區，和西澳洲無窮無盡的藍天，還有腳趾間的細沙。信末強調，「最重要的是，我想念孩子們」。

原為中國環球電視網（CGTN）財經記者的成蕾，2020年8月被中國當局關押至今已達3年，僅在2022年3月31日接受不公開審理，當時澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher）嘗試進入法院旁聽開庭被拒，直到今天仍未被判決。

根據報導，至今就連成蕾的家屬也不清楚她被控訴什麼罪，只知道「涉及提供國家秘密」。而中國對何謂「國家秘密」定義含糊，可以牽涉任何讓當局覺得敏感的訊息。

報導指出，有人推測中國當局一直推遲對成蕾判刑，是以此作為跟澳洲談判的籌碼。