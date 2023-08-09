禁濫用「刷臉」 網信辦將祭人臉識別新規

網信辦將加強「人臉識別技術應用安全管理」，目前正向公眾徵求意見，圖為顧客使用刷臉自助支付服務。（新華社）

在各界擔憂中國過度使用人臉辨識之際，中國網路監管機構國家互聯網信息辦公室8日發布「人臉識別 技術應用安全管理規定（試行）（徵求意見稿）」，擬規定使用人臉識別技術處理信息，應取得個人單獨同意或依法取得書面同意；除了國安公安用途，不得利用人臉識別分析種族、信仰等個人信息，儲存逾萬人臉信息應備案。意見反饋截止時間為9月7日。

網信辦意見稿提出，只有在具特定目的和充分必要性，並採取嚴格保護措施下，方可使用人臉識別處理信息，且應優先選擇非生物特徵識別技術，優先使用國家人口基礎信息庫等權威渠道。

在公共場所安裝圖像採集、個人身分識別設備，應為維護公共安全所必需，並設顯著提示標識，採集單位對信息負保密義務。在旅館客房、公共浴室、更衣室、廁所及其他可能侵害私隱場所不得安裝。此外，公共場合使用或存儲超1萬人臉信息，須向所屬地市級以上網信部門備案。

意見稿又提到，除維護國家安全、公共安全或緊急情况下保護生命健康和財產安全，或取得個人單獨同意，不得利用人臉識別技術分析個人種族、民族、宗教信仰、健康狀况、社會階層等個人信息。

自由亞洲電台報導，消息發布後，不少輿論質疑相關規定。有網友推文：這些規定是典型的中國式的，其中的任何限制皆不針對政府，政府隨時可自我授權「特定目的和充分必要性」去使用人臉識別，或藉審計之名將私企外企的人臉識別數據強制共享於政府。

港媒指出，中國人臉識別技術應用世界領先，但也一直備受爭議；商用「刷臉」早已進入各種範疇，電子註冊、交易愈發離不開人臉識別，由此留下私隱外洩隱患。報導指出，北京 青年報就曾揭露，有商家在網上平台銷售17萬則人臉數據，包括人臉106處關鍵特徵，甚至標註性別、情緒、顏值、是否配戴眼鏡等。