存在安全漏洞？ 印度將禁用中無人機零件

印度新德里2022年舉行的無人機展。(取材自環球網／視覺中國）

路透引述印度 國防官員消息稱，由於擔心無人機內產自中國的零部件可能會「影響情報收集」，印度近幾個月內將禁止軍用無人機製造商使用中國製造的零組件。美國國會在2019年禁止國防部購買或使用中國製的無人機零組件，印度軍方此舉被中媒酸「學起了美國」。

印度與中國互為核武鄰國，這項禁用中國零組件的措施，時間點正值兩國關係緊張之際。此外，印度也在追求軍事現代化，希望能得到無人駕駛的4軸飛行器、高續航系統，以及其它自主性平台。

但是隨著新興的印度工業尋求滿足軍方需求，國防與工業界人士表示，國防領袖擔心無人機的情報收集功能，可能會受到中國製零組件影響，像是通訊、攝影機、無線電傳輸和操作軟體。

文件顯示，印度自2020年以來，對無人偵察機採取分階段的進口設限，這次的作法可謂上述限制的補充，並經由軍事招標的方式實施。

根據路透查閱的會議紀錄，在2月和3月舉行的2次無人機招標會議上，印度軍方官員向有可能的投標者表示，出於安全理由，來自「與印度有陸地邊界的國家」其設備或次組件將不被接受。會議紀錄上沒有透露軍方官員的身分。

招標文件指出，此類次系統存在「安全漏洞 」，會危及關鍵軍事數據，文件中也要求供應商揭露零組件來源。

印度軍方小型無人機供應商NewSpace Research and Technologies創辦人約希（Sameer Joshi）表示，供應鏈 中70%的產品都是中國製造，轉向非中國管道採購會大幅提升成本。

另據直新聞報導，雖然印度政府積極制定政策，希望能夠大力推動無人機產業的發展，但無人機領域發展仍較為緩慢。

印度一方面限制中製零件進口，另一方面卻大撒金幣從美國採購31架MQ-9B無人機，交易估計價值30億美元。

不過這筆高價軍購遭到了部分印度國內專家的質疑，他們認為MQ-9B沒有解決印度面臨的任何威脅，武裝無人機適用於對手缺乏防空能力的低強度、不對稱衝突，而與中國或巴基斯坦的衝突既不會是低強度的，也不會是不對稱的。