民怨升 習近平「委派」副總理張國清天津勘災

「杜蘇芮」颱風環流帶來的強降雨，在中國造成極大災害。圖為暴雨過後的北京一個村莊滿目瘡痍，居民正在清理街道。(Getty Images)

中國多地發生洪災，中國國家主席習近平 迄今未到現場勘災引熱議。也許是高層聽到了民怨，官媒報導，國務院副總理張國清「受習近平委派」，在天津今迎60年最大洪水 前夕，緊急到天津指導救災。另受災嚴重的河北涿州一、二把手也「消失」，有前媒體人質疑，涿州從市委副書記到鎮委書記等幹部「騙捐」及「只知道對黨忠誠」等行徑，簡直「禽獸不如」。

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綜合中央社、新華社等媒體報導，颱風「杜蘇芮」帶來的暴雨自7月29日襲擊北京 、天津、河北等地，不少災民質疑河北、天津洩洪是為了保北京，且洪災逾一周，習近平未勘災引熱議，甚至外媒還報導京津冀水患並未影響中共高層每年夏季赴北戴河度假及開會的慣例。

國務院副總理張國清(左二)8月5日至6日在黑龍江指導支持抗洪搶險救災工作。(新華社)

不知是巧合還是高層聽到了民怨，新華社報導，繼1日到北京門頭溝區指導救災後，張國清「受習近平委派」，5日率有關部門緊急趕赴天津指導防汛抗洪救災。張國清指出，海河流域下游洩洪面臨嚴峻考驗，要在後續洪峰到來前抓緊關鍵堤防進行加固加高，確保風險區人員「應撤盡撤」，堅決避免群死群傷，「堅決打贏當前防汛抗洪救災這場遭遇戰」。

據報導，暴雨引發的洪水將在今明兩天從上游匯聚出海，天津市將現60年來最大洪水，相當於全年四分之一雨量的洪水正奔向天津，預料超過10億立方米的水量將進入蓄洪區。天津連日提前轉移高危地區超過8萬人，並裝填沙袋10萬多個加高加固堤壩。

不僅不見習近平勘災，身為涿州市一、二把手的蔡煒華、李獻峰也至今沒有露面，呈現「神隱」狀態。民眾紛紛質疑中央至少還派個副總理出來，連河北書記也來了，為什麼市委書記、市長去「躲水」了？有人寫「上聯：救援需持邀請信；下聯：洩洪却無通知書」對聯，諷刺蔡、李的顢頇作風。

曾親臨涿州採訪及運送捐贈物資的前南方周末記者、現任南方周末基金總幹事鄭碩5日透過微信公開指控，南方周末5日就收到當地的求助，5000人沒飯吃，但涿州一名鎮委書記4日拒絕了南方周末對當地的捐贈，理由是「不願意我們介入執行」，而是要「（把捐贈物資）鎖入他的大倉」。

他表示，「兩天時間，各種被拒絕，從市委副書記到所謂副指揮長、鎮書記，每一個主官湊的齊『一撇一捺』，說你們是畜生都高抬你們」、「對外騙捐，對內不發，什麼都一問三不知『只知道對黨忠誠』。你們這些全死了，沒人心疼，『禽獸不如，天災遠不如人禍』」、「死了老百姓要放禮花的」。