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中美航母首交手？ 央視曝山東艦日前遭26軍機環形偵察畫面

中國新聞組／北京6日電
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。圖為山東艦4月在渤海展開艦機訓練。（取材自南部戰區微博）

央視近日播出的逐夢專題片中，公開山東艦航母編隊穿越台灣海峽的畫面，期間遭遇26架「外機」抵近環形偵察，4架殲15掛彈起飛執行任務驅離。根據分析，所謂外軍就是美軍航母尼米茲號（USS Nimitz CVN-68），這也被認為是「中美航母對決」首度公開。

來源：YouTube

上海市公關研究院學委會副秘書長「墨讀春秋」在「今日頭條」發文指出，有兩理由作出該判斷，一是只有美國航母才能在出動如此多的艦載機的同時又保證起降頻率，這也是非常典型的美國海軍航母襲擾戰術；二是從此前披露的山東艦海訓航跡來看，今年4月11日至12日，山東艦與尼米茲號同處於宮古島南部海域，兩艦距離最近時曾一度不足300公里，相當符合央視節目中的說法。

「墨讀春秋」強調，從節目中的說法來看，外軍艦機應遭到殲15艦載機有效驅離，這顯然意味著，在這次與尼米茲號的對決中，年輕的山東艦完全沒落下風，「反而給了美國人一點好看」。

不過，「墨讀春秋」提醒，尼米茲號在執行打擊航母任務時，首日可出動艦載機150架次以上，後續持續出動能維持在100架次左右，央視節目中也提到，外軍艦機可以一次出動19批26架，該出動效率確實相當驚人，哪怕考慮到中美航母在性能上的差異，仍然得承認，解放軍在航母的運用上，還有極大的提升空間。

「墨讀春秋」進一步表示，面對美軍航母艦載機試圖進行抵近偵察，山東艦可以出動艦載機將其驅離，這充分說明，面對美軍航母，山東艦並非沒有一戰之力。而如果未來遼寧艦完成大修重新入列，解放軍就將有兩艘可以進行遠洋部署的航母，這甚至可能意味美軍關島基地附近，將在每年三分一甚至一半的時間內都存在有一艘中國航母，對於美方而言絕對會是極大的壓力。

中國海軍目前有3艘航母，分別是「遼寧艦」、「山東艦」和「福建艦」，其中「福建艦」是首艘部署電磁彈射器的中國航母。目前，解放軍正對「福建艦」進行海試，計畫在2024年投入使用。

解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。央視畫面截圖）
解放軍宣傳片「逐夢」提到山東艦在西太平洋曾遭「外軍」環形偵察。央視畫面截圖）

驅離 解放軍 遼寧艦

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