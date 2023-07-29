我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

查反腐？逼打仗？港媒曝火箭軍3高層被帶走

中國新聞組／北京29日電
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（新華社）
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（新華社）

繼近期解放軍火箭軍前副司令吳國華，被傳捲入洩密案，甚至牽扯中國外長秦剛免職一事後，據南華早報28日報導，火箭軍司令李玉超、副司令劉光斌，前副司令張振中三人，已被中共中央軍委反腐機構調查人員帶走。火箭軍高官被查，外媒提出質疑，是「反腐還是逼他們打仗？」

南華早報引述兩名消息人士透露，該調查起於今年3月，前國防部長魏鳳和卸任後，雖針對三人的調查目前沒有任何公告，但據信已經被帶走。同時，中共中央軍委的反腐敗機構、紀律檢查委員會及其審計辦公室一直在調查李玉超和他的前任、副手等人。

李玉超在去年二十大當選中共第二十屆中央委員，是火箭軍第三任司令。中共是在2015年軍改後創立火箭軍，掌握核武和各類型彈道飛彈等，例如較具知名度的東風系列。

報導引述消息人士說，這些資深將領在獲得晉升後，到北京總部就開始變得腐化，因為有更多機會與國防相關企業來往。另，這些被調查的目標，都是習近平增強國家威懾能力中的核心人物。

在此之前，火箭軍前副司令吳國華的訃文日前在網上流傳，先前在秦剛消失期間，他被捲入一度遭盛傳的共軍洩密案。

自由亞洲電台報導，時事評論人士蔡慎坤分析，在軍中反腐符合習近平上台以來對軍隊的既定政策方向，「現階段看似軍中反腐高潮迭起，軍隊內部過去的各個大頭也沒什麼權力了，但腐敗依然存在，跟過去比起來並沒有大的改變」。

蔡慎坤認為，作為習近平親手組建的一支軍隊，腐敗對火箭軍可能已經形成了不良影響，對於習近平要打造一支新式火箭軍的計劃來說，應該是一個巨大的衝擊；火箭軍能不能有真正的作戰能力，就要打一個問號了。

中國海軍司令部前中校參謀姚誠則認為，習近平在火箭軍進行反腐的真正目的是讓火箭軍能聽他的指揮，「習近平不是在整他們，習近平是要他們打仗，他們不打，習近平就要找他們麻煩」。

姚誠說，包括火箭軍在內，目前軍隊內部畏戰情緒很高，「是火箭軍的人不願意跟著習近平幹，不願意去打仗，有畏戰情緒，就是畏懼，他們太清楚了，他們知道導彈的威力有多大，他們知道美軍的外科手術式的打擊會造成什麼效果。」

習近平 中共 秦剛

上一則

港動漫節首日 入場民眾增2成 場內場外大排長龍

下一則

「什麼東西國內更便宜」被熱議 中國網友歪樓：勞動力

延伸閱讀

劉泰英曝與江澤民會面數次 習近平也曾派人訪台

劉泰英曝與江澤民會面數次 習近平也曾派人訪台
習近平致信金正恩：70年前中朝用鮮血凝結偉大戰鬥友誼

習近平致信金正恩：70年前中朝用鮮血凝結偉大戰鬥友誼
60歲樂玉成被免職 曾是與秦剛角逐中國外長熱門人選

60歲樂玉成被免職 曾是與秦剛角逐中國外長熱門人選
成都世大運歷經兩度延期終開幕 5國領導人出席

成都世大運歷經兩度延期終開幕 5國領導人出席

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
黑龍江省齊齊哈爾市一間中學的體育館樓頂坍塌。(取材自新華社微博)

黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校

2023-07-23 23:17
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外