CIA駭武漢地震監測中心？中外交部：將採取必要措施

玉淵譚天認為這次駭客攻擊可能美國中央情報局（CIA）和美國國家安全局（NSA）發起的。圖為其微博貼出的美國情報機構體系。 (取材自玉淵譚天微博)

湖北省武漢 警方26日發布警情通報稱，武漢市應急管理局地震 監測中心部分網路設備被植入木馬病毒，初判為「境外具有政府背景的黑客組織和不法分子發起的網路攻擊行為」。中國外交部對此稱採取必要措施維護中國的網路安全。官媒旗下自媒體則直指攻擊者可能是美國中央情報局（CIA）、美國國家安全局（NSA），為將資料給美國國防情報局（DIA）分析。

央視報導，武漢市應急管理局發布消息稱，近期，國家計算機病毒應急處理中心和360公司通報監測發現，武漢市地震監測中心部分地震速報數據前端台站採集點網路設備遭受境外組織的網路攻擊。武漢市應急管理局已第一時間封存相關網路設備並報案，保留進一步追訴權利。

另據湖北省武漢市公安局江漢分局微博 消息，武漢市應急管理局地震監測中心報警稱發現部分地震速報數據前端台站採集點網路設備被植入後門程序，對國家安全構成嚴重威脅。經初步調查，該後門程序能非法控制並竊取地震速報前端台站採集的地震烈度數據。初步判定，此事件為境外具有政府背景的黑客組織和不法分子發起的網路攻擊行為。

中國外交部發言人毛寧26日在被問及此事時表示，外國政府背景的黑客組織對武漢市地震監測中心實施了網路攻擊，嚴重威脅中國國家安全。「我們譴責上述不負責任的行為，中方將採取必要措施維護中國的網路安全。」毛寧並抨擊美國政府把網路安全問題政治化武器化的做法，嚴重損害了國家之間的互信。美方應當立即停止有關錯誤做法。

央視旗下自媒體博主「玉淵譚天」在微博發出長文，指控美國中央情報局和美國國家安全局可能是發起這次駭客攻擊的組織，而獲取的資訊可能是交給美國國防情報局分析。文章引述專業人士表示，獲取地震監測中心的相關數據可以推導出某一區域的地下結構和岩性。例如推測地下是否有大型的空洞，進而推測它是否是軍事基地或者指揮所。

文章說，戰爭形態不斷發展，民用與軍用設施的界限越來越模糊，想要精確打擊，就需要更多的地質與地形情報作支撐，美國情報機構因此加大了網路攻擊與網路竊密的力度。一旦地震監測中心監測的數據洩露，能被分析出來的信息會越多，這其中還同步監測地下水位與土壤等信息。

隨著美國的國家安全戰略將中國定義為「戰略競爭對手」，面對這樣的「敵人」，中國要做的不單單是提升自己的防護能力，更要通過跨學科、跨領域的協同，織起一張防護的「天網」。