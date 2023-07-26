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旅法大熊貓「圓夢」回中 法第一夫人送別：心痛

中國新聞組／北京26日電
旅法大熊貓「圓夢」25日啟程回中國。（取材自法國博瓦勒野生動物園臉書）
旅法大熊貓「圓夢」25日啟程回中國。（取材自法國博瓦勒野生動物園臉書）

旅法大熊貓「圓夢」當地時間25日前往法國巴黎戴高樂機場，將返回中國成都大熊貓繁育研究基地。當地粉絲夾道相送，有人暖心地打扮成大熊貓玩偶。

@pandabuaoye

【时间直播的作品】现场画面！ 旅法大熊猫圆梦已启程回国 ！法国国民欢送圆梦。#YuanMeng #熊猫圆梦

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來源：tiktok

極目新聞報導，「圓夢」是首隻在法國出生的大熊貓，擁有超高關注度。大批粉絲從法國各地趕來告別，還有法國粉絲打扮成熊貓玩偶，送「圓夢」回家。此前，法國第一夫人特意前往博瓦勒野生動物園與「圓夢」告別，表達了深深的依戀。「心痛！未來我會找機會去中國看牠。」

旅法大熊貓「圓夢」25日啟程回中國，大批法國民眾沿途歡送牠。（取材自法國博瓦勒野...
旅法大熊貓「圓夢」25日啟程回中國，大批法國民眾沿途歡送牠。（取材自法國博瓦勒野生動物園臉書）

按照中法大熊貓合作研究協議規定，因疫情原因未能按期返回的旅法大熊貓幼仔「圓夢」，將於25日返回中國成都大熊貓繁育研究基地。中國動物園協會表示，中法雙方將共同做好運輸保障工作，確保「圓夢」平安返回中國。

2017年8月4日，雄性大熊貓「圓夢」出生於法國博瓦勒野生動物園，牠是首隻出生在法國的大熊貓。「圓夢」的父母是2012年從成都大熊貓繁育研究基地到法國的大熊貓「圓仔」和「歡歡」。2017年12月4日，「圓夢」正式獲名，時任法國總統夫人布麗吉特親自前往動物園出席其命名儀式。「圓夢」名字寓意夢想成真，也寄寓著中法友誼長存的美好願望。

大熊貓「歡歡」和「圓仔」於2012年在中法大熊貓繁育合作計畫框架下出借給法國，該計畫為期十年，本應在2022年到期，但因疫情延遲到2024年。今年4月9日，博瓦勒動物園園長在結束跟隨法國總統馬克宏的訪華行程後宣布，「歡歡」和「圓仔」的租期將延長至2027年。

「圓夢」回中國以後，遊客還可以在博瓦勒動物園看到四隻熊貓，包括「圓夢」的父母「圓仔」和「歡歡」，以及「圓夢」的雙胞胎「妹妹」：「歡黎黎」和「圓嘟嘟」，這對雌性熊貓是「圓仔」和「歡歡」在2021年誕下的。

旅法大熊貓「圓夢」25日啟程回中國，法國第一夫人(前左二)、中駐法大使盧沙野(前...
旅法大熊貓「圓夢」25日啟程回中國，法國第一夫人(前左二)、中駐法大使盧沙野(前左三)到場相送。(Getty Images)

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