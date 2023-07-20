我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

向北京示好？繼宣布大投資西安後 美光CEO拜會中商務部

中國新聞組／北京20日電
美光示警在中國的銷售受限，對營收衝擊比先前預期大。 （路透）
美光示警在中國的銷售受限，對營收衝擊比先前預期大。 （路透）

美國記憶體巨頭美光公司總裁兼首席執行官梅羅塔（Sanjay Mehrotra）19日拜會中國商務部。此前，中國網絡安全審查辦公室5月對美光在中產品做出未通過網路安全審查的結論。而美光執行長此行被視為對中方示好，更通過宣布投資計畫，證明中國市場對美光的重要性。

每日經濟新聞報導，美光稍早曾在6月宣布計畫在未來幾年中對其位於西安的封測廠投資逾人民幣43億元。美光官網顯示，梅羅塔表示，該投資項目彰顯了美光對中國業務及中國團隊成員堅定不移的承諾。

也因為美光產品未通過中國相關單位審查，按照「網絡安全法」等法律法規，中國關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。美光也被視為是在美軍工企業外，首家被中國制裁的美企。

對於制裁美光，商務部發言人束珏婷表示，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業各類產品服務進入中國市場。而外國投資管理司司長朱冰更稱，跨國公司的高層紛紛來華考察投資環境，下半年還有一批跨國公司的高層有訪華的計畫。 

隨著拜登政府將擴大對華晶片(芯片)出口限制的風聲越傳越緊，美國半導體企業發起一輪遊說。英特爾、高通和英偉達等企業CEO拜會白宮高層，明確反對華收緊晶片和半導體制造設備的對華出口管制。美國半導體行業協會（SIA）也發表聲明，警告對華限制可能反噬自身。

環球時報社評指出，在對華出口管制問題上，美國產業界與華盛頓之間出現了幾乎是完全相反的態度。中國是全世界最大的半導體市場，美國晶片企業在華的銷售，不是華盛頓的行政命令或提供一些補貼就能替代的。近乎瘋狂地限制對華出口會給中國相關產業發展造成困難，但同時也在砸美國半導體企業的飯碗和鍋。社評稱，希望這次的「請願」能在華盛頓叫醒一些人。

中國半導體行業協會19日也發表聲明，中美半導體產業不是華盛頓渲染的零和競爭關係。經過數十年發展起來的半導體產業全球化一旦被破壞，必然會對全球經濟產生嚴重的負面影響，不僅會導致半導體全球供應鏈的碎片化，也會破壞全球市場的統一，進而斷送全球經濟的繁榮。

投資 晶片 商務部

上一則

長江存儲喊美買回設備 中分析師：有替代企業供應 有底氣

下一則

中俄將軍演 10餘軍艦會師日本海 學者：戰略互信達高點

延伸閱讀

氣候特使柯瑞訪北京 稱未左右中國抗暖化政策

氣候特使柯瑞訪北京 稱未左右中國抗暖化政策
示好中方？ 中媒稱美光總裁拜會中國商務部

示好中方？ 中媒稱美光總裁拜會中國商務部
美光財報佳 靠AI需求點火 宣告記憶體業已度營收谷底

美光財報佳 靠AI需求點火 宣告記憶體業已度營收谷底
印度批准美光27億美元封測廠投資 傳可拿13億美元獎勵

印度批准美光27億美元封測廠投資 傳可拿13億美元獎勵

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因