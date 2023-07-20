向北京示好？繼宣布大投資西安後 美光CEO拜會中商務部

美光示警在中國的銷售受限，對營收衝擊比先前預期大。 （路透）

美國記憶體巨頭美光公司總裁兼首席執行官梅羅塔（Sanjay Mehrotra）19日拜會中國商務部 。此前，中國網絡安全審查辦公室5月對美光在中產品做出未通過網路安全審查的結論。而美光執行長此行被視為對中方示好，更通過宣布投資 計畫，證明中國市場對美光的重要性。

每日經濟新聞報導，美光稍早曾在6月宣布計畫在未來幾年中對其位於西安的封測廠投資逾人民幣43億元。美光官網顯示，梅羅塔表示，該投資項目彰顯了美光對中國業務及中國團隊成員堅定不移的承諾。

也因為美光產品未通過中國相關單位審查，按照「網絡安全法」等法律法規，中國關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。美光也被視為是在美軍工企業外，首家被中國制裁的美企。

對於制裁美光，商務部發言人束珏婷表示，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業各類產品服務進入中國市場。而外國投資管理司司長朱冰更稱，跨國公司的高層紛紛來華考察投資環境，下半年還有一批跨國公司的高層有訪華的計畫。

隨著拜登政府將擴大對華晶片 (芯片)出口限制的風聲越傳越緊，美國半導體企業發起一輪遊說。英特爾、高通和英偉達等企業CEO拜會白宮高層，明確反對華收緊晶片和半導體制造設備的對華出口管制。美國半導體行業協會（SIA）也發表聲明，警告對華限制可能反噬自身。

環球時報社評指出，在對華出口管制問題上，美國產業界與華盛頓之間出現了幾乎是完全相反的態度。中國是全世界最大的半導體市場，美國晶片企業在華的銷售，不是華盛頓的行政命令或提供一些補貼就能替代的。近乎瘋狂地限制對華出口會給中國相關產業發展造成困難，但同時也在砸美國半導體企業的飯碗和鍋。社評稱，希望這次的「請願」能在華盛頓叫醒一些人。

中國半導體行業協會19日也發表聲明，中美半導體產業不是華盛頓渲染的零和競爭關係。經過數十年發展起來的半導體產業全球化一旦被破壞，必然會對全球經濟產生嚴重的負面影響，不僅會導致半導體全球供應鏈的碎片化，也會破壞全球市場的統一，進而斷送全球經濟的繁榮。