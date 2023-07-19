與美、以色列別苗頭 習：與阿爾及利亞啟戰略同盟

7月18日下午，習近平在北京人民大會堂歡迎阿爾及利亞總統塔布納。（新華社）

中國國家主席習近平 18日與阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）舉行會談時表示，感謝阿方在台灣、涉疆、人權等問題上旗幟鮮明支持中方，中方也堅定支持阿方維護國家主權、獨立、領土完整，中方願同阿方一道努力，推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展。中阿同盟，也為了對抗美國與以色列在非洲磷礦爭奪戰的同盟。

法國世界日報報導，金磚五國高峰會議今年8月將在南非約翰尼斯堡召開，阿爾及利亞想要加入金磚國家，因此到北京尋求支持。金磚五國包括巴西、俄羅斯 、印度、中國和南非，入盟問題上，阿爾及利亞總統於6月中旬得到俄羅斯的支持。

央視新聞報導，習近平在人民大會指出，今年是中阿建交65周年。65年前，反對帝國主義和殖民主義、爭取民族獨立解放的共同事業使兩國走到一起。65年來，中國和阿爾及利亞始終患難與共、守望相助，兩國的友誼歷久彌堅。

習近平指出，雙方要攜手落實好共建「一帶一路 」等重要合作文件，中方願同阿方加快落實首屆中國－阿拉伯國家峰會成果，實施好中阿務實合作「八大共同行動」，加強中非合作論壇框架內合作，落實好論壇達卡會議成果，推動構建新時代中阿、中非命運共同體。

塔布納表示，中國是阿爾及利亞最重要的朋友和夥伴，支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願積極參與共建「一帶一路」，深化阿中全面戰略夥伴關係，助力阿實現國家經濟社會發展。

阿方歡迎中國企業赴阿投資合作，願提供良好營商環境，歡迎更多中國遊客赴阿旅遊，願同中方密切在國際和地區事務中的戰略協作。

會談後，兩國元首共同見證簽署農業、交通、科技、電信、城市可持續發展、貿易、航太、檢驗檢疫、能源、教育、體育等領域多項雙邊合作文件。