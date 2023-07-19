遭美制裁被逼絕境 長江存儲CEO：買不到零件、設備成擺設

長江存儲科技董事長陳南翔。 (取材自電子信息產業網)

被美國列入黑名單的長江存儲，CEO陳南翔日前在上海2023中國國際半導體展指出，全球晶片 設備製造業者之前出售給長江存儲的設備，一部分因為美國管制措施無法繼續使用，設備業者應該買回這些設備。有評論認為，「買零件成問題，設備無法修復」這一狀況凸顯中國大陸晶片產業所面臨的困境。

自由亞洲電台報導，陳南翔在題為「全球化促進半導體產業良性發展」的演講指出，全球化市場競爭、創新與技術標準、供應鏈 、人才流動、資源配置等五個和諧要素逐一被打破，他贊同台積電 創始人張忠謀所說的「全球化已死」，認為半導體行業正經歷「再全球化」的新階段，也就是過去國際合作規則迅速瓦解，各國都追求把控產業鏈，促使芯片（晶片）本地製造。

陳南翔認為，全球半導體產業將進入動盪且無序的一個時刻，衝擊現有全球供應鏈，對全球產業格局和分佈、商業模式造成影響。

這是陳南翔上任後，首次公開發表重要演講。他說，「我想做個呼籲，去建設你們的誠信，體現於你們的公平原則。就長江存儲來講，依法合規買回來的設備連零件也拿不到。可以設一個時間下，把設備在新的條件下回購，這樣才公平。」

陳南翔稱，現在長江存儲的問題不是買不到芯片的先進設備，而是以前設備的零件都買不到，設備幾乎無法修復，彷彿變成了畸形擺設。

陳南翔上述言論引起展會現場的譁然與震撼，各界專家紛紛表示，這是目前關於芯片問題最真實的反應，揭示中國半導體產業遭美國制裁後被逼入絕境，面臨嚴峻挑戰，而中國半導體產業的依賴性和薄弱環節也引發反思。

報導指出，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真指出，陳南翔的發言反映出現在中國大陸業者面臨一波波美國對中國半導體管制不斷升級下，現實生產上所遭遇到困境。中國可能要尋求其他突破點，另外在國產化推進上，看政府能否扮演一些角色，除了在資金方面，最重要是要有技術來源、相關設備。