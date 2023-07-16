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北京擅自任命全國政協委員沈斌為上海主教 教廷斥違反協議

中國新聞組／北京16日電
中國天主教主教團主席、中國全國政協委員沈斌。 (取材自推特)
中國天主教主教團主席、中國全國政協委員沈斌。 (取材自推特)

中央社報導，天主教教宗方濟各已經批准，由中國天主教主教團主席、中國全國政協委員沈斌接任中國天主教上海教區主教。不過，教廷國務院長仍斥責北京事前未徵詢教廷同意，違反雙邊協議。

路透報導，梵蒂岡15日發布聲明表示，教宗方濟各已經任命沈斌擔任中國天主教上海教區主教。這個職位已經懸缺10年。

然而，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）在另一篇單獨發布的訪問中說，中國當局今年稍早將沈斌從江蘇海門教區主教調任上海教區主教時，沒有徵詢教廷同意。

帕洛林接受梵蒂岡內部媒體訪問時表示，中方這個單方面舉動，違反了劃時代的2018年梵中主教任命協議當中的「對話與合作精神」。

但帕洛林也說，教宗決定同意沈斌的任命案，是為了上海教區「更大的益處」著想，也因為沈斌是一名「受人尊敬的牧者」。

這是梵中之間再次因為主教轉任起爭執。去年11月，中國將獲得方濟各任命的江西餘江教區主教彭衛照擅自調任為江西教區輔理主教，但教廷並不承認所謂江西教區，梵蒂岡因此指控北京違反2018年的協議。

上海教區原主教金魯賢於2013年辭世後，主教職務一直懸缺。

天主教媒體亞洲新聞（AsiaNews）在今年4月報導，中國官方採取「單方面」行動將沈斌調任上海教區主教，形同公然撕毀2018年梵中簽署的主教任命協議。

方濟各 教宗 國務院

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