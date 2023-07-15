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秦剛涉緋聞「倒下」 趙立堅妻偷著樂？稱是美好日子

中國新聞組／北京15日電
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

網上紛傳秦剛因緋聞「倒下」，相對於中國官方迄今未做出任何解釋。 於年初調任邊界與海洋事務司副司長的趙立堅，則因妻子的發文再受到關注。趙妻湯天如突高調發聲，疑是針對秦剛事件曲線「報喜」、「偷著樂」。

法廣網報導，7月12日推特傳出一條趙立堅妻子7月10日的言論引發猜測。這個叫做「大聰和臭丫頭」的帳號發文說：「今天是美好的日子」。網友據此猜測，趙妻對秦剛的遭遇表示高興。

另據網上時政評論文，秦剛風頭正勁，突然失寵的可能性本來不大，但就因為秦剛太受寵，他在內部的確不太受歡迎，許多人等著他出事。而且那些人反應很快，比如，秦剛剛「病倒」，傳聞被他整過的趙立堅，其妻子馬上跳出來變相還擊了。

就在秦剛「病倒」的敏感時刻，中共前外交部發言人趙立堅妻子湯天如，突然在微博高調發聲。7月10日，她在微博帳號「大聰和臭丫頭」接連發出兩條帖文。

湯天如除了發文「今天是個好日子」，一個小時後，該微博又發出第二條帖文，並秀出一面錦旗，讚趙立堅是「為人正直為國為民的好官」。

湯天如表面上說的是別的事，但在趙立堅的上級領導秦剛遇上麻煩的時間點慶祝「好日子」，便被聯想到秦剛上任後趙立堅馬上失勢的舊事。

原任外交部新聞司副司長兼發言人的趙立堅，今年1月9日悄然被調至外交部邊界與海洋事務司擔任副司長，被網民戲稱是「流放邊疆」。

北京官場流傳的說法是，秦剛看不起趙立堅玩「戰狼」那套，認為他只是敢於鬥爭，不是善於鬥爭。故此，秦剛上任外長，馬上調走趙立堅。

網上傳出泰剛被帶走調查。(取材自推特)
網上傳出泰剛被帶走調查。(取材自推特)

秦剛 趙立堅 微博

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