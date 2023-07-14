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避南海爭端 中與東盟三年內制定南海行為準則

中國新聞組／北京14日電
中國在南海重點建設永興島，圖為空中俯瞰島上建設。(新華社資料照片)
中國在南海重點建設永興島，圖為空中俯瞰島上建設。(新華社資料照片)

中國與東盟國家13日同意在三年內完成久拖未決的南海行為準則的制定，以避免這個繁忙海域內不斷發生的領土爭端演變成重大武裝衝突。根據這一指導方針，東盟與中方「應當在三年內或更早」，依據包括1982年聯合國海洋公約等國際法，努力完成一個有效以及具有實質性的行為準則的談判。

自由亞洲電台報導，中國和東盟在2002年簽署了一個非強制性的條約，呼籲對南海宣稱有主權的國家避免武裝衝突的侵略行為，包括占據島嶼和島礁，不過，違法行為持續發生。

大約十年前，中國將南海南沙群島7個有爭議島礁擴填為人工島，並設立軍事設施，引發相關國家和美國的震驚。

隨著緊張局勢不斷升級，東盟與中國同意談判達成一個行為準則，但因參與方重大分歧而被延遲多年。

美聯社表示，雖然美國對有爭議的南海沒有任何主權要求，但美國認為在這一具戰略意義的國際海運水域擁有自由航行權。針對中國近年來在南海一系列軍事擴張行為，美方已多次派遣海軍艦艇和戰機在該海域巡航，促進航行自由並挑戰中國的所謂領海主張。

本報系聯合報報導，今年是南海仲裁裁決7周年，海牙常設仲裁法院2016年7月12日公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

中國駐菲律賓使館發言人12日表示，美國作為南海仲裁案的始作俑者和幕後操手，每年在非法裁決公布周年之際，糾集部份域外國家大肆渲染炒作。並稱，南海仲裁案所謂裁決嚴重違反國際法，是「非法的」、「無效的」。「中方不接受，也不承認該裁決。」

另據美國之音報導，根據中國商務部數據，中國已經連續13年成為東盟最大貿易夥伴，去年中國-東盟雙向貿易額為6.52兆人民幣（約9069億美元），同比增長15%。

正在雅加達出席東盟峰會的王毅表示，中國和東盟正在積極推動自貿區3.0版談判，並推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）全面實施。王毅說，中國將繼續深化同東盟的全面戰略夥伴關係，這將為雙方發展振興和地區長治久安創造更加強大的戰略環境。

王毅 石油 商務部

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