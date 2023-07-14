商務部長雷蒙多傳訪華 中籲取消制裁

美國商務部長雷蒙多傳將訪中。（Getty Images）

繼美國國務卿布林肯、美國財長葉倫之後，傳出美國商務部 長雷蒙多 也將到訪中國，對此中國商務部發言人表示，對雷蒙多訪問中國「持開放和歡迎態度，正就此與美方保持溝通」。

商務部發言人束珏婷13日下午主持記者會，被問及雷蒙多（Gina Raimondo）將於近期到訪時，做出上述表態，她並強調，中國將繼續致力於「通過對話溝通解決經貿領域彼此關切、推動建設性務實合作」。

對於葉倫到訪時，中國敦促美方採取「實際行動」，回應對中國企業制裁的「重大關切」，究竟是希望看到哪些具體行動？束珏婷則回應，近年來，美方以國家安全、人權、涉疆、涉伊、涉俄、涉芬太尼等各種藉口，將大量中國企業列入各類制裁打壓黑名單，嚴重損害企業合法權益，中國對此「堅決反對」。

她重申，中國要求美方立即停止對企業的無理打壓，取消對中國企業的單邊制裁，切實為中美經貿合作注入正能量。

據觀察者網消息，中國知名涉美學者吳心伯近日表示，美國政府對中國商品施加的關稅超過3000億美元，到現在還沒有廢除，拜也未採取相應行動來減少關稅。

另外，現在有1300個中國實體在美國的制裁名單上。「但這些問題不是葉倫部長負責的，而是商務部長的職責範圍。因此，我也希望雷蒙多也會很快訪華，到那個時候也許我們可以針對這些問題有更多實質性的討論」。

除美國之外，加拿大 近期也開始以新疆人權議題，開始調查部分企業。加拿大企業責任監察員辦公室（CORE）11日發布初步評估報告中，透露已對體育產業巨頭耐克加拿大子公司（Nike Canada）和皇朝金礦（Dynasty Gold）展開調查，以確定這兩家企業的供應鏈或中國業務「是否從維吾爾人強迫勞動中受益」。