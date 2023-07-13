防技術外流 路透：德將通過對華戰略文件

由德國 外交部牽頭起草的中國戰略草案第一稿去年曝光以來，一直處在重新評估和修改的狀態。路透引述消息人士稱，德國政府將在13日通過一再推遲的對華戰略文件。文件考慮作出的變動包括出口管制，以及篩查在華展開業務的德企投資 ，以免敏感技術外流。

德國之聲引述商報報導稱，德國聯邦政府內部人士告知，文件就最後的細節已達成共識。知情人士透露，各方就爭議焦點達成了妥協，這些爭議包括：如何制定廣泛的透明規則以及怎樣對擁有大規模中國業務的德企進行壓力測試。

如果這份討論多時的文件13日討論完畢並正式宣布出爐，它將是聯邦德國歷史上第一份作為文件出台的中國戰略。該戰略的宗旨是，在中國對內加強壓迫、對外越加咄咄逼人的背景下，德國有必要整合對華政策，做到步調一致。

商報寫道，迄今的問題是，各部委、甚至一些司局單位都同北京 保持著某種關係，各聯邦州、市縣在此的做法也不盡相同。這一現象導致的後果是：各個領域、不同的層面在與中國打交道時表現不一致，而中國由於其威權統治，對外表現出更為統一的行動。

報導指出，目前外界對這份屢經修改的中國戰略尚知之甚少。2022年第一份戰略草案洩露到媒體後，柏林政府提高了警覺，對後來的討論和談判進行高級別保密，以防內容有所走漏。