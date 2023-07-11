網信辦13措施嚴管自媒體 圍堵下一個「李老師」？

中國的中央網信辦發布通知，要求各社媒平台和網站加強自媒體管理，嚴防假冒仿冒行為 。(路透資料圖)

中國網信辦秘書局10日公布監管自媒體的13項新措施，包括蹭炒社會熱點事件的自媒體將被關閉，並納入平台黑名單帳號數據庫及上報網信部門。新措施被指防堵自媒體的報導，避免「鴨脖鼠頭」事件掀波，並防止出現第二個傳播白紙運動 消息的「李老師」。

中央社引述新華網報導，13項新措施包括要求網站平台嚴格處置自媒體違規行為，新措施規定，對轉發謠言的自媒體，應取消其互動功能、清理粉絲、取消營利權限、禁言或關閉其帳號。

自媒體「不得集納負面訊息、翻炒舊聞舊事、蹭炒社會熱點事件、消費災難事故、不得以防止失聯、提前關注、故留懸念等方式」，誘導用戶關注其帳號。

網信辦又規定，自媒體發布涉及國內外時事、公共政策、社會事件等相關訊息時，網站平台應要求在顯著位置準確標註訊息來源。

自媒體使用自行拍攝的圖片或視訊，需逐一標註拍攝時間及地點等，引用舊聞舊事也必須明確說明當時事件發生的時間及地點。網站平台應要求自媒體不得以匿名用戶等代替真實帳號。

新措施提到，涉公共政策、社會民生、重大突發事件等領域謠言，網站平台應及時標記謠言標籤，運用算法推薦方式提高闢謠訊息效果。

自由亞洲電台報導指出，推特 擁有超過110萬粉絲的「李老師不是你老師」表示，不要去蹭熱點，不要去消費災難事故，「基本上把自媒體這條路給堵死」，因為這個框架實在是太大，「只有不談，才能算得上『不蹭』。」

去年底中國「白紙運動」期間，「李老師不是你老師」透過推特號轉發中國各地網友投稿反映有關疫情 封控和集會抗議場景的圖片和視頻，引起輿論關注。前新浪微博內容審核員劉力朋說，網信辦新規的用意之一，就是防止出現第二個「李老師」。

劉立朋認為，過去一些普通事件，比如江西學校食堂的飯菜裡出現老鼠頭等，經過網路傳播很可能引起軒然大波，在新規定下可能被限制傳播，「這種過去非常不敏感的社會事件，就是暴露社會基層、在網上也不敏感的事情，現在也可能被掐死。」