網信辦13措施嚴管自媒體 圍堵下一個「李老師」？
中國網信辦秘書局10日公布監管自媒體的13項新措施，包括蹭炒社會熱點事件的自媒體將被關閉，並納入平台黑名單帳號數據庫及上報網信部門。新措施被指防堵自媒體的報導，避免「鴨脖鼠頭」事件掀波，並防止出現第二個傳播白紙運動消息的「李老師」。
中央社引述新華網報導，13項新措施包括要求網站平台嚴格處置自媒體違規行為，新措施規定，對轉發謠言的自媒體，應取消其互動功能、清理粉絲、取消營利權限、禁言或關閉其帳號。
自媒體「不得集納負面訊息、翻炒舊聞舊事、蹭炒社會熱點事件、消費災難事故、不得以防止失聯、提前關注、故留懸念等方式」，誘導用戶關注其帳號。
網信辦又規定，自媒體發布涉及國內外時事、公共政策、社會事件等相關訊息時，網站平台應要求在顯著位置準確標註訊息來源。
自媒體使用自行拍攝的圖片或視訊，需逐一標註拍攝時間及地點等，引用舊聞舊事也必須明確說明當時事件發生的時間及地點。網站平台應要求自媒體不得以匿名用戶等代替真實帳號。
新措施提到，涉公共政策、社會民生、重大突發事件等領域謠言，網站平台應及時標記謠言標籤，運用算法推薦方式提高闢謠訊息效果。
自由亞洲電台報導指出，推特擁有超過110萬粉絲的「李老師不是你老師」表示，不要去蹭熱點，不要去消費災難事故，「基本上把自媒體這條路給堵死」，因為這個框架實在是太大，「只有不談，才能算得上『不蹭』。」
去年底中國「白紙運動」期間，「李老師不是你老師」透過推特號轉發中國各地網友投稿反映有關疫情封控和集會抗議場景的圖片和視頻，引起輿論關注。前新浪微博內容審核員劉力朋說，網信辦新規的用意之一，就是防止出現第二個「李老師」。
劉立朋認為，過去一些普通事件，比如江西學校食堂的飯菜裡出現老鼠頭等，經過網路傳播很可能引起軒然大波，在新規定下可能被限制傳播，「這種過去非常不敏感的社會事件，就是暴露社會基層、在網上也不敏感的事情，現在也可能被掐死。」
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