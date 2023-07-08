AI國家隊秀肌肉 阿里推「通義萬相」 華為發表「盤古3.0」

「通義萬相」開放客戶測試，輸入指令：穿著漢服的六歲女孩站在衣架前展示，中景特寫，85毫米鏡頭，所生成的圖片。(取材自「通義萬相」網站)

中國當局宣示成立AI 國家隊，業者群起響應。阿里巴巴旗下阿里雲於2023世界人工智能 大會上正式推出AI繪畫新品「通義萬相」，只要用戶在使用時輸入提示詞，就以輸出相應圖像。華為 雲則在「2023華為開發者大會」發布「不寫詩，只做事」的盤古大模型3.0，重點面向政務、金融、製造、鐵路、煤礦、氣象等行業。

阿里雲發布AI繪畫創作模型「通義萬相」。(取材自微博)

香港文匯報報導，「通義萬相」基於阿里雲「通義」大模型能力打造，用戶在使用時輸入提示詞，就以輸出相應圖像。除文生圖以外，「通義萬相」也推出包括風格遷移、相似圖生成等功能。

阿里雲同時宣布推出通用框架ModelScopeGPT，旨在協助用戶透過使用ModelScope平台上的多元AI模型完成各類複雜度高和專業性強的AI任務，適用領域包括語言、視覺和語音等。開源模型即服務(Model-as-a-Service)平台ModelScope由阿里雲於去年推出，目前已有超過900個AI模型。

而京東也將發布京東「言犀」大模型。言犀大規模預訓練語言模型是參數達到千億級的新一代模型，並將面向多模態，深入零售、物流、工業等產業場景。公司並直言，「言犀」是「京東版ChatGPT」，其預訓練參數達到千億級、品類覆蓋逾3000個、人工審核通過率95%以上、生成文字超過30億字。

華為「盤古大模型3.0」7日正式發布，華為雲CEO張平安表示此模型「不寫詩，只做事」。（截取自華為雲直播）

另據IT之家報導，華為常務董事、華為雲CEO張平安7日在「2023華為開發者大會」上，正式對外發布盤古大模型3.0。

盤古大模型3.0共包括「5＋N＋X」三層架構。盤古的5個基礎大模型，包括自然語言大模型、視覺大模型、多模態大模型、預測大模型、科學計算大模型，它們提供滿足行業場景的多種技能。可以提供包含政務、金融、製造、礦山、氣象等使用行業公開數據訓練的行業通用大模型。

中國新聞周刊報導，在氣象領域上，盤古氣象大模型號稱是全球首個精度超過傳統數值預報方法的AI預測模型，預測速度大幅提升10000倍以上。研究者只需單台服務器上單卡配置，10秒內就可以獲得更精確的預測結果，相當於提供全球氣象「秒速級」預報。此模型近日剛登上「自然」雜誌。