螞蟻金服罰71億結束整改 美媒：中國做給葉倫看？

對於罰款，螞蟻集團表示，誠懇接受、堅決服從。(新華社)

阿里巴巴集團在2021年因涉及壟斷被罰182.3億人民幣後，螞蟻金服昨也被證監會開出71.23億（約9.8億美元）的天價罰款。中國人行昨天並對支付寶 、騰訊旗下的財付通各罰約30億元，平安銀行等三家銀行保險也合計被罰近9000萬。人行並宣告從此轉入常態化監管。美媒分析認為，中國選在美財長葉倫訪華時高調開罰，意在表態「未來將放鬆管制以吸引外資」。

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中國證監會昨晚宣布，對螞蟻集團 罰款71.23億元，並關停違規開展的「相互寶」業務，依法補償消費者利益。罰款項目主要針對螞蟻集團及旗下機構在公司治理、金融消費者保護等方面存在的違法違規行為。

螞蟻集團隨後發布公告表示，螞蟻集團收到金融管理部門行政處罰決定書，「我們對此誠懇接受、堅決服從」。

路透報導，這代表監管將落幕，刺激昨天阿里巴巴港股股價午後一度急升5％。外界認為，完成處罰後，螞蟻集團將可能拿到金融控股牌照，還可能重新申請上市。螞蟻集團也迅速在今天宣布啟動回購部分股份，回購比例不超過總股本的7.6%。媒體解讀，這象徵螞蟻集團進入常態化監管後，已恢復資本市場的常規操作。

螞蟻集團原為阿里巴巴旗下金融業務，於2014年分拆出來，以第三方支付平台支付寶起家，估值一度高達2350億美元。但阿里巴巴創辦人馬雲在2020年公開喊話中國金融體系需要改革後，螞蟻集團被官方展開多年的監管，並在今年初與阿里巴巴管理團隊切割。

此外，證監會浙江監管局7日公告，對螞蟻基金銷售公司處以7368萬元罰款、公司總經理林思思處以15萬元罰款。

澎湃新聞報導，支付寶、財付通昨天也收到中國人行巨額罰單，分別被罰沒超30億和近30億元。被罰理由包括違反清算管理規定、違反防範電信網絡新型違法犯罪有關事項規定等。

財付通是騰訊旗下的公司，中國用戶數最龐大的社群平台微信。騰訊在港交所發布公告回應指出，央行 的罰款決定對集團整體的經營和財務狀況沒有任何重大不利影響。

中國央行官網並同時發布公告指出，自2020年11月以來，金融管理部門督促指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平台企業全面整改金融活動中存在的違法違規問題。目前，平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

另央行也公布了對平安銀行、郵儲銀行和人保財險涉及違反反假貨幣業務管理規定等處以行政處罰合計近9000萬。

自由亞洲電台報導，中國當局此次對螞蟻集團高調處罰，凸顯民營企業的處境正在持續惡化。報導引述旅居美國經濟學者秦鵬表示，中國金融管理部門「選擇葉倫訪華時對螞蟻開罰，是要給國際市場釋放一個信號：以後可能相對來講放鬆（管制），藉此吸引外資。」