德機床裝感應器 防中國移做軍用 網：產品「戴著鐐銬」

全球最大先進工具機製造商之一DMG Mori（德馬吉森精機），追蹤其產品使用情況，以確保它們不會在地緣政治緊張加劇之際被用於軍事目的。（歐新社）

德國 機床企業似乎對中國起了「防人之心」，美媒報導，德馬吉森（DMG MORI）日前通知其在中國的企業，從4月1日起對該廠在華的每台機床加裝位置傳感裝置。如果機床移動或拆卸，傳感裝置便會啟動上鎖導致機床無法使用，確保不會被移做軍用，引發網民熱議。

英國金融時報5月曾報導此事，自由亞洲電台本月26日進一步報導，德馬吉森對該廠在中國的每台機床配備機床搬遷安保（RMS）裝置，如果機床移動位置，將啓動感應器進而鎖住機床無法使用，需要廠商授權代表解鎖。

一位網民指出，這種限制設備移動的方式是發達國家限制軍民兩用品的一種手段，機床作爲機械之母，可以是民品，也可以是軍品，因此進口高端五軸機床，可以說是「戴著鐐銬」進來的。

甘肅 一位不願透露名字的機械陳姓工程師說，外資企業此規定是怕中國將其機床用於軍工產品，中國國內使用的精密加工車床，基本上全世界就那麼一兩家企業生產，但這些高端機床在中國的使用受到限制，不免讓人感嘆，是否欺人太甚。

德馬吉森精機在一份通知中解釋，是爲了防止機床被非法轉移給可能威脅國際安全的個人或國家，並寫道「如果查明且確定機床是未經授權的技術出口或違反適用的出口限制，則有權拒絕重新啓動。」

日本 靜岡大學教授楊海英表示，國際企業除了擔心這些機床用於生產軍用品，也擔心會被用於生產國際對中國實施限制的產品，例如用到無人飛機上，航空母艦上等，現在外國要中國去危險性，但一方面還想做中國的生意。

另外，日本企業正在加速撤離中國。日本經濟新聞上週報導，松下控股公司決定在2024年前，將日本境內銷售的中、高級家用空調生產線從中國廣州移回日本。

松下公司表示，爲了能在接近市場的地方提供產品，決定回到日本國內生產。當然也是有意識到（美中貿易摩擦）地政學（地緣政治）上的風險。