李強：中旗幟鮮明反對脫鉤斷鏈 米歇爾：歐盟反對選邊站隊

中國國務院總理李強(右)會見歐盟理事會主席米歇爾。（新華社）

中國國務院總理李強 23日在巴黎出席新全球融資 契約峰會閉幕式並發表講話，李強提出三點倡議破解發展中國家難題，同時強調，中方旗幟鮮明反對各種形式的「脫鉤斷鏈」。李強稍早前在巴黎會見歐洲理事會主席米歇爾時表示，中國發展給世界帶來的是機遇而不是風險；米歇爾則表示，歐盟 無意阻遏中國發展，反對「新冷戰」和選邊站隊。

新華社報導，新全球融資契約峰會閉幕式由法國總統馬克宏主持會議，60多位國家元首和主要國際組織負責人出席。與會期間，李強還分別同聯合國秘書長古特雷斯、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃等交流。

李強在會中發表講話時表示，中方歷來高度重視全球發展和治理問題。面對全球發展融資缺口，中方呼籲國際社會精誠合作、攜手行動，共同破解發展中國家特別是脆弱國家的難題。

李強就此提出三點倡議：第一，堅定推進全球金融治理改革，為發展中國家創造穩定的融資環境。中方願同各方攜手構建公正高效的全球金融治理格局。第二，堅定構建全球發展夥伴關係，為發展中國家提供更多發展資源。第三，堅定推進經濟全球化和自由貿易。中方願與國際社會一道，促進貿易和投資自由化便利化，旗幟鮮明反對貿易保護主義和各種形式的「脫鉤斷鏈」。

李強在講話中強調，在充滿紛爭和不確定性的世界，中歐雙方應當求同存異，聚同化異，推動更富創造性的合作，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性，共同推動人類可持續發展。

李強22日在巴黎會見米歇爾時表示，今年是中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年。中方願與歐方一道，為中歐關係發展打開新空間。中國發展給世界帶來的是機遇而不是風險，給全球產業鏈供應鏈帶來的是穩定而不是衝擊。中方願同歐方共同努力，增強中歐經貿關係的可靠性、穩定性，更好實現互利共贏。

米歇爾則表示，歐盟堅持一個中國政策，願同中方加強溝通交流，發展多層面合作關係，推動歐中關係鞏固和加強，共同解決氣候、衛生健康等領域的全球性問題，構建開放、多極化的世界。中國的發展有利於歐盟和世界，歐盟無意阻遏中國發展，反對「新冷戰」和選邊站隊，希望新一次歐中領導人會晤取得積極成果。

報導說，雙方還就烏克蘭危機交換了意見。