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中駐義大使：義大利若不續簽一帶一路 會抑制合作熱情

中央社／羅馬23日電
義大利總理梅洛尼。（路透）
義大利總理梅洛尼。（路透）

中國駐義大利大使賈桂德23日接受義媒採訪時表示，如果梅洛尼政府「不慎」決定不再續簽一帶一路，這將意味著抑制了兩國間許多領域的合作熱情。但「蟻報」分析，北京會避免對義做出嚴厲反應。

「蟻報」（Le Formiche）23日報導，賈桂德接受義大利網路媒體Fanpage採訪時表示，如果梅洛尼政府「不慎」決定不再續簽一帶一路，這將肯定意味著抑制了兩國之間許多領域的合作熱情，包括政治、經濟、商業和文化。此舉將對一個國家的形象、信譽和合作前景產生負面影響。他重申一帶一路備忘錄為「雙贏合作」 。

「蟻報」認為這聽起來像是抵制不續簽所做的威脅。同時提醒義大利政府需在年底前採取行動，否則備忘錄將在明年3月自動續5年。

從俄烏戰爭到台灣議題，從應對氣候變遷到COVID-19，賈桂德表示真誠地希望並相信義大利能夠以理性和積極的方式看待和中國的關係。他認為義大利能夠自主和獨立地做出正確的決定，以符合其國家利益和義大利人民的根本利益。

但抵制會是真的嗎？「蟻報」的答案是，也許不會。上個月報導曾分析，北京可能不會做出嚴厲反應，因義大利除了是北約和歐盟成員外，也是七大工業國集團（G7）成員國，若對義國做出嚴厲反應，恐引起其他聯盟國的激烈反應。

報導分析，上個月G7廣島峰會在閉幕前一天，美國、加拿大、日本、英國、法國、德國、義大利7國在峰會聯合公報中共列9點方針，其中一項是減少中國在全球活動日益強硬所帶來的風險，成員國間將保持彼此的經濟合作。因此，倘若北京執意對義國做出嚴厲制裁，其他成員國不會坐視不管。此外，在一帶一路10週年之際過度宣傳義國的不續簽只是讓中國徒留汙點而已。

賈桂德在接受Fanpage採訪中說，自兩國簽署一帶一路後，中義關係取得重大改善。如義大利多次受邀參加中國重要國際展會，是中國國際進口博覽會主賓國，也是今年中國國際消費品博覽會唯一主賓國。

賈桂德表示，意法半導體（STMicroelectronics）公司將在中國建立一家價值3.2億美元的合資企業，並與三安光電合作，該公司的主要股東是中國政府。

但「蟻報」指出，這一行動應該已受到「黃金權力」（golden powers）的控制，義大利對中國介入重要戰略生產部門仍多有保留。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）不論在競選期間或新政府上台後，多次表達對一帶一路的疑慮。

2012年義大利政府制定「黃金權力法案」，賦予義大利政府特殊國家權力，保護「對國家利益具有重要戰略意義的資產」。義大利內閣可透過行使「黃金權力」，讓義大利國家發展署得以介入重要戰略生產部門，避免落入非歐盟成員實體。「蟻報」報導，至今，義國至少動用過7次黃金權力法案，其中6次與中國有關。

2019年3月義大利時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），備忘錄以5年為期，義大利需在今年底前表明是否續簽。義國為G7成員國當中唯一簽署一帶一路的國家。

義大利 一帶一路 北京

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