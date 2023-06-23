拜登批習獨裁 葉倫：維繫美中關係「至關重要」

財長葉倫出席在巴黎舉行的「新全球金融公約峰會」，被問及美中關係。(美聯社)

美國總統拜登 近日稱中國國家主席習近平為「獨裁者」遭北京 當局譴責，美國財政部長葉倫 指出，美國與中國維繫關係「至關重要」，這樣兩國才能「共同努力」因應全球挑戰。

美聯社報導，葉倫在法國巴黎舉行的記者會表示：「關於這些言論，我覺得拜登總統和我都認為保持溝通至關重要…以消除誤解和誤判。」她還說：「但我們有分歧，而且我們也坦率承認我們確實有分歧。」

為期兩天的「新全球金融公約峰會」（Summit for aNew Global Financial Pact）正在巴黎舉行，葉倫表示：「我當然很高興看到中國參與這場峰會。」

中國國務院總理李強等數十位國家元首和政府首長、各國財政官員及相關倡議人士22日齊聚巴黎，商討改革全球金融體系並解決債務、氣候變遷和貧困危機的方法，特別是針對開發中國家。

葉倫指出：「正如拜登總統所做的那樣，世界最大的兩個經濟體…共同努力因應全球挑戰，我認為這一點很重要。」葉倫最近一直推動美中之間改善關係並爭辯說，為了維護全球穩定，合作是需要的。

另據紐約時報報導，在過去18個月裡，拜登政府和國會議員們正在加緊腳步，探索如何解決阿里巴巴和華為等中國科技巨頭雲計算部門所衍生的安全問題。消息人士表示，美國官員曾討論是否可針對在美營業的中國企業制定更嚴格的規範，以及如何應對這些公司的海外擴張行動。

本月20日，中央外事工作委員會辦公室主任王毅告訴來訪的美國國務卿布林肯，美國必須停止干涉中國的技術發展。

不過，美國官員擔心，北京可能利用中企在美國和國外的資料中心獲取敏感資料，這與先前對中國電信設備和短視頻平台TikTok的擔憂類似。雲計算是數字經濟背後的重要推手，可支持影音串流等服務，並讓企業得以運行人工智能程序。針對相關報導，白宮發言人拒絕置評。