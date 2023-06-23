在中營商環境 受訪64%歐企坦言「非常艱困」

中國歐盟商會最新調查顯示，中國和全球經濟放緩成了在華歐洲企業的最大商業挑戰。圖為南京一家科技企業的生產線。（新華社）

中國國務院總理李強上任後正首次外訪，首選歐洲（德、法）可見受重視，但歐洲企業向中國經商環境投下不信任票。

中國歐盟 商會最新調查顯示，中國和全球經濟放緩成了在華歐洲企業的最大商業挑戰，將中國視為未來投資 前三大目的地的歐洲企業數量創有紀錄以來新低，且中國經濟放緩使在華歐企信心降至逾10年最低。

法廣網報導，中國歐盟商會在官網發布的「2023年歐洲企業在華商業信心調查（BCS）」，調查的570間企業之中，高達64%的受訪歐企表示，中國去年的營商環境非常艱困，占比創自2004年有紀錄以來的最高。

雖然41%的受訪歐企去年仍有營收 成長，但比2021年整整下跌25個百分點。另有三成歐企表示，受到疫情封控影響，去年營收慘跌，和2021年只有一成歐企營收下跌相比，也是歷年來新高。

對於中國經濟前景，仍有55%的受訪歐企持樂觀看法，但佔比已跌至三年來的新低，有9%的歐企持悲觀看法，與去年的調查持平。

在中國經濟前景不明的前提下，11%的受訪歐企說，已取消對華投資；另有約兩成歐企考慮：將對華投資移往其他國家或者今年將暫緩任何對華投資的決策。

另外，調查顯示，仍將中國視為全球目前或未來前三大投資地的歐企分別達59%和55%，比例雖不低，但已比前一年分別下滑了7個和13個百分點。

中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）表示，對多數歐商公司而言，中國已跌出歐商投資的前三大投資目的地，「因為53%的受訪歐企告訴我們，他們今年不打算增加在華投資。」

彥辭指出，10%的受訪歐企表示，公司已經或打算將亞洲總部移出中國，其中43%的歐企將亞洲總部移往新加坡，17%選擇在馬來西亞設亞洲總部，只有9%的歐企只是將亞洲總部遷往另一個中國城市香港。

除了對華商業信心走低，調查顯示，歐企雖無脫鉤中國市場的意願，但在去風險的考慮下，75%的受訪歐企在過去兩年中積極強化供應鏈的彈性，其中12%的歐企表示，公司已經把相關的產業線投資移出中國，外銷全球市場的生產線漸漸移往南亞或東南亞等國家，以免受地緣政治或類似疫情的天災所影響。

香港經濟日報報導，調查也顯示，63%受訪企業表示，如果市場和監管障礙消除，它們願意增加在華投資。報告主張，北京應「像當年為加入世貿組織（WTO）」一樣，落實經濟改革，並且證明「支持企業發展的承諾不僅僅是說說而已」。