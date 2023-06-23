在中營商環境 受訪64%歐企坦言「非常艱困」
中國國務院總理李強上任後正首次外訪，首選歐洲（德、法）可見受重視，但歐洲企業向中國經商環境投下不信任票。
中國歐盟商會最新調查顯示，中國和全球經濟放緩成了在華歐洲企業的最大商業挑戰，將中國視為未來投資前三大目的地的歐洲企業數量創有紀錄以來新低，且中國經濟放緩使在華歐企信心降至逾10年最低。
法廣網報導，中國歐盟商會在官網發布的「2023年歐洲企業在華商業信心調查（BCS）」，調查的570間企業之中，高達64%的受訪歐企表示，中國去年的營商環境非常艱困，占比創自2004年有紀錄以來的最高。
雖然41%的受訪歐企去年仍有營收成長，但比2021年整整下跌25個百分點。另有三成歐企表示，受到疫情封控影響，去年營收慘跌，和2021年只有一成歐企營收下跌相比，也是歷年來新高。
對於中國經濟前景，仍有55%的受訪歐企持樂觀看法，但佔比已跌至三年來的新低，有9%的歐企持悲觀看法，與去年的調查持平。
在中國經濟前景不明的前提下，11%的受訪歐企說，已取消對華投資；另有約兩成歐企考慮：將對華投資移往其他國家或者今年將暫緩任何對華投資的決策。
另外，調查顯示，仍將中國視為全球目前或未來前三大投資地的歐企分別達59%和55%，比例雖不低，但已比前一年分別下滑了7個和13個百分點。
中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）表示，對多數歐商公司而言，中國已跌出歐商投資的前三大投資目的地，「因為53%的受訪歐企告訴我們，他們今年不打算增加在華投資。」
彥辭指出，10%的受訪歐企表示，公司已經或打算將亞洲總部移出中國，其中43%的歐企將亞洲總部移往新加坡，17%選擇在馬來西亞設亞洲總部，只有9%的歐企只是將亞洲總部遷往另一個中國城市香港。
除了對華商業信心走低，調查顯示，歐企雖無脫鉤中國市場的意願，但在去風險的考慮下，75%的受訪歐企在過去兩年中積極強化供應鏈的彈性，其中12%的歐企表示，公司已經把相關的產業線投資移出中國，外銷全球市場的生產線漸漸移往南亞或東南亞等國家，以免受地緣政治或類似疫情的天災所影響。
香港經濟日報報導，調查也顯示，63%受訪企業表示，如果市場和監管障礙消除，它們願意增加在華投資。報告主張，北京應「像當年為加入世貿組織（WTO）」一樣，落實經濟改革，並且證明「支持企業發展的承諾不僅僅是說說而已」。
上一則
紐總理不認可習近平獨裁說 「那是中國人民的事」
下一則
FB留言