殲20現身巴黎航展 北京有意向外推銷先進武器

6月19日，在法國巴黎近郊的布爾歇機場舉行的巴黎航展上，人們參觀中國航空工業集團展區，圖為殲20的模型。(新華社)

全球規模最大、歷史最悠久的巴黎航展19日開幕。12.5萬平方米會場中，匯集了47個國家2500家參展商。參展的中國航空工業集團首次攜多型重點航空裝備在境外展示，其中，隱形戰機殲20最受矚目。軍事專家指出，這表明北京 當局希望對外推銷自己的先進武器裝備。

環球時報報導，上一屆巴黎航展因疫情取消，今年是巴黎航展4年後首度回歸，規模和規格堪稱最高，法國總統馬克宏 也乘坐直升機來現場觀展。有飛機製造業高管表示，預計本屆展會將會迎來32萬觀眾，飛機訂單總數或將達2000架。 6月19日，在法國巴黎近郊的布爾歇機場舉行的巴黎航展上，參觀者關注中國航天科技集團有限公司展出的長征系列運載火箭。(新華社)

航展上，中國的航空航太 企業也派出參展團競逐國際商業航空航太市場。中國航空工業集團有限公司（下稱中國航空工業）攜旗下軍用裝備、民用裝備和航空應急救援裝備體系的重點産品亮相巴黎航展。其中，20家族、鯤龍、AG600、翼龍、X無人機等多項展品首次登陸巴黎。

在空中攻防體系展區，由殲20為代表的主戰機型領銜，展示了轟6K、攻擊11和各型機載武器等遂行對面打擊任務的航空武器裝備；展台上陳列的運20展現出中國戰略投送和綜合保障能力的提升；空警500預警機、ZDK03預警指揮機等支援保障機型依次亮相，展示了中國航空裝備在信息化和複雜戰場環境下所具備的支援保障力量；此外，翼龍、雲影和旋戈三大無人機系列齊齊亮相，展現出中國航空工業在無人機領域體系化發展的最新進展與能力。

軍事專家宋忠平表示，中國的軍貿夥伴，主要集中在亞非拉國家。此次巴黎航展中國對外展出了隱身戰機，這表明當局希望對外推銷自己的先進武器裝備，但要注意的是，中國一直奉行積極防禦的軍貿政策，不會通過軍貿來改變地區的平衡穩定。

「影響中國軍貿進一步發展的主要原因就是外部炒作的軍貿政治化問題」，宋忠平指出，美國以意識形態看待軍貿問題上，認為只有自己的盟國才能購買美國的武器裝備，也不允許自己的盟友購買中俄研發的武器裝備，導致一些國家無法選擇中國研發的性能更好、價格更低廉的武器裝備。