中國兌承諾 日本民間團體遊新疆 團費1.6萬人民幣

首批日本民間訪疆團成員及中方工作人員抵達烏魯木齊機場。(取材自環球網／大阪總領館供圖)

位於中國內陸的新疆 對外界來說總是罩著神祕面紗，為了破除外界對新疆再教育營、強迫勞動等指控，中國駐大阪總領館兌現承諾，首次組織日本 民間團體到新疆體驗少數民族生活。此行程也打破常規，同意團員使用網路直播發布第一手消息。首批團員已在19日抵達烏魯木齊。

環球時報報導，這是疫情之後首支訪問新疆的日本民間團體，也是中國駐外使領館中首次組織當地民眾到訪新疆。

第一批訪疆團20人於6月19日至27日對新疆進行8晚9天的訪問，到訪烏魯木齊、吐魯番、庫爾勒、庫車和喀什等五地，跨越南疆北疆，深入體驗新疆的風土人情和獨特民族文化。

中國駐大阪總領事薛劍表示，希望此行增進團員對新疆、對中國的了解，用親眼所見、親身經歷讓別有用心的涉疆謠言不攻自破。

「此次新疆行內容豐富，包羅萬象，有些行程設計『大大超乎想像』。」薛劍介紹說，比如在吐魯番訪問維吾爾 族家庭，與當地民眾共進午餐，零距離體驗新疆少數民族的日常生活；還有機會參觀當地維吾爾族小學；在阿克蘇可以看到大片棉田，參訪棉紡織廠則更可直接戳破西方所謂「強制勞動」的無稽之談。

薛劍稱，西方包括日本媒體的涉疆報導嚴重偏離事實，完全服務於美國對華遏制戰略，所謂強制勞動、集中營、種族滅絕等謠言顛倒黑白。「現在的中國可以打開國門，讓任何人來看」，他期待團員們用親身經歷講述最真實最地道的新疆故事，成為傳播中日友好正能量、促進相互理解的民間使者。