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中國兌承諾 日本民間團體遊新疆 團費1.6萬人民幣

中國新聞組／北京21日電
首批日本民間訪疆團成員及中方工作人員抵達烏魯木齊機場。(取材自環球網／大阪總領館供圖)
首批日本民間訪疆團成員及中方工作人員抵達烏魯木齊機場。(取材自環球網／大阪總領館供圖)

位於中國內陸的新疆對外界來說總是罩著神祕面紗，為了破除外界對新疆再教育營、強迫勞動等指控，中國駐大阪總領館兌現承諾，首次組織日本民間團體到新疆體驗少數民族生活。此行程也打破常規，同意團員使用網路直播發布第一手消息。首批團員已在19日抵達烏魯木齊。

環球時報報導，這是疫情之後首支訪問新疆的日本民間團體，也是中國駐外使領館中首次組織當地民眾到訪新疆。

第一批訪疆團20人於6月19日至27日對新疆進行8晚9天的訪問，到訪烏魯木齊、吐魯番、庫爾勒、庫車和喀什等五地，跨越南疆北疆，深入體驗新疆的風土人情和獨特民族文化。

中國駐大阪總領事薛劍表示，希望此行增進團員對新疆、對中國的了解，用親眼所見、親身經歷讓別有用心的涉疆謠言不攻自破。

「此次新疆行內容豐富，包羅萬象，有些行程設計『大大超乎想像』。」薛劍介紹說，比如在吐魯番訪問維吾爾族家庭，與當地民眾共進午餐，零距離體驗新疆少數民族的日常生活；還有機會參觀當地維吾爾族小學；在阿克蘇可以看到大片棉田，參訪棉紡織廠則更可直接戳破西方所謂「強制勞動」的無稽之談。

薛劍稱，西方包括日本媒體的涉疆報導嚴重偏離事實，完全服務於美國對華遏制戰略，所謂強制勞動、集中營、種族滅絕等謠言顛倒黑白。「現在的中國可以打開國門，讓任何人來看」，他期待團員們用親身經歷講述最真實最地道的新疆故事，成為傳播中日友好正能量、促進相互理解的民間使者。

訪疆團全程費用大約33萬日圓（約1萬6740元人民幣、2331美元），由參團人員自行負擔。

首批日本民間訪疆團成員及中方工作人員在大阪關西國際機場出發前合影留念。(取材自環...
首批日本民間訪疆團成員及中方工作人員在大阪關西國際機場出發前合影留念。(取材自環球網／大阪總領館供圖)

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