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中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

李強上任後首次出訪 赴德法穩中歐貿易

中國新聞組／北京18日電
中國國務院總理李強18日起赴德、法兩國訪問。圖為李強3月13日在北京人民大會堂出席記者會。（新華社）
中國國務院總理李強18日起赴德、法兩國訪問。圖為李強3月13日在北京人民大會堂出席記者會。（新華社）

中國國務院總理李強今起赴德、法兩國訪問，這是李強擔任總理後的首訪，展現中國對中歐關係的重視。行前中國駐歐盟使團團長傅聰在一項論壇發表主旨演講時指出，經過多年發展，去年雙邊貿易額達8563億歐元（約9426億美元），年增長23.1%，顯示「中歐已形成強大經濟共生關係」。

俄通社報導，由歐盟中國商會主辦的「2023年中歐商業高峰論壇」16日在布魯塞爾舉行。傅聰當日出席會議表示，去年中歐雙邊貿易額達8563億歐元，雙方平均每天貿易額超20億歐元（約22億美元），貿易機構更加優化，鋰電池、新能源車、光伏（太陽能）組件等綠色產品貿易快速增長。另，去年歐洲對中國投資121億美元，比前年大幅增長70%；中國對歐投資111億美元，比前年增長21%。

傅聰說，企業是中歐合作的主體，當前不斷變化的複雜形勢也給企業帶來挑戰，加強團結合作才能實現長遠目標；反對以安全之名搞「脫鉤斷鏈」和保護主義。

中國近來經濟不佳，李強訪歐也有為穩住中歐貿易的用意。中國外交部發言人汪文斌日前表示，李強此次出訪目的在加強溝通協調，將為中歐關係健康穩定發展作出新貢獻。

另據中新社報導，李強上任後首訪首站選在德國，體現了中方對中德關係的高度重視。

德國聯邦經濟發展和對外貿易協會主席舒曼指出，所謂「脫鉤論」不符合德國利益；德國的創新力量和中國的創新力量結合在一起，可以共同為第三方市場帶來創新。

西門子中國投資增1倍

此外，據法廣報導，德國工業巨頭西門子日前宣布，正在歐洲和亞洲啟動一項20億歐元的研發和生產投資計畫，預期把位於中國成都的工廠產能提高一倍。該成都工廠主打工業計算機和數控工具，特別用於當地電池、半導體和電子產品生產商的裝配線。

西門子總裁博樂仁（Roland Busch）15日在新加坡表示，「到2025年，西門子數字產業分支的核心業務在中國的營業額應當翻一番」。不過，西門子同時也將增加在新加坡的投資，以「減輕地緣政治風險和與供應鏈相關風險」。

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