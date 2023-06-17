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30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

中國新聞組／北京17日電
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

正在中國訪問的微軟創辦人比爾蓋茲16日會見中國國家主席習近平，外媒分析指出，從蓋茲會見的高規格官員層級及行程安排來看，蓋茲受到比5月訪華的特斯拉創辦人馬斯克更高禮遇。據統計，蓋茲30年來訪中至少20次，關注重心也在變化，唯一不變的是尋求與中國共贏。另有媒體盤點4理由，肯定蓋茲獲最高禮遇。 

綜合香港01、自由亞洲電台報導，繼馬斯克後，比爾蓋茲近日訪華，16日與習近平會面，並會晤北京市長殷勇、中央外事工作委員會辦公室主任王毅、外長秦剛等人，獲享的接待規格比馬斯克更高。不僅如此，習近平還稱蓋茲是老朋友，而馬斯克並沒有受到習近平如此高規格接見。 

而在行程安排上，從公開資料看，馬斯克此行著重談有關電動車的「生意經」，蓋茲更注重於與旗下慈善基金會相關的藥物研發，他這次訪華所用的頭銜也與微軟無關，而是用美國比爾及梅琳達·蓋茲基金會聯席主席。

中新經緯引述中國國際貿易學會專家委員會副主任李永解讀，比爾蓋茲訪華有四點信息值得關注。第一，比爾蓋茲希望通過創新合作尋求新的共贏機會。第二，比爾蓋茲對當前全球面臨的挑戰依然保持樂觀。第三，他高度讚賞中國在衛生、農業、營養和減貧等領域的巨大成就，並希望藉助此行把中國的成功經驗分享到世界各地。第四，比爾蓋茲高度重視創新。

據南方都市報統計，比爾蓋茲30年來訪華至少20次，且隨著階段不同，關注的重心也在發生變化。第一階段為微軟鋪路，從1994年到2007年到訪十次，為微軟打開中國市場鋪路；第二階段為推銷核能技術，2009年起，已從微軟退休的比爾蓋茲到中國的工作重心則變為推銷核能技術，多次到中核集團推進相關合作；第三階段為關注慈善公益，此次訪華重點依然在慈善領域。

騰訊新聞潛望分析指出，自2020年3月13日，蓋茲辭去微軟董事後，其生意和慈善已完全切割，這讓他近年對華一系列行為都超越了利益。微軟在中國從來沒有賺到過大錢，但他始終認為中國是一個巨大的值得培育的市場；而在中美關係的處理上，微軟也盡量發揮著一個積極者的作用和姿態。比爾蓋茲和馬斯克被視為美國科技發展史上兩個時代的企業家代表，馬斯克像個外星人，蓋茲更致力於解決地球內的現實問題。

比爾蓋茲 微軟 馬斯克

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