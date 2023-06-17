蓋茲開放中國網友提問 黃曉明現身問愛滋病 蓋茲這樣說

中國男星黃曉明提問蓋茲有關終結愛滋病的問題。(視頻截圖)

微軟創辦人比爾蓋茲 資助的蓋茲基金會16日在微博發布視頻，內容顯示蓋茲回答中國八名網友的提問，其中，也包括了中國男星黃曉明 。在視頻中，黃曉明問到有關終結愛滋病的目標，比爾蓋茲回答，稱讓人人平等獲得科學進步成果是一個全球挑戰。

據視頻顯示，八名中國網友最關心的問題涉及科技、醫療、教育、農業等領域，如「如何讓所有人都能從AI的發展中公平受益？如何讓每個人都能平等地獲得科學進步的成果？如何讓最貧困的孩子也能健康長大？如何解決非洲小農戶對進口商品和進口糧食的依賴？」比爾蓋茲對他們的問題一一作答。

九派新聞報導，身兼聯合國愛滋病規劃署中國親善大使的黃曉明提問比爾蓋茲，稱各方面的不平等，阻礙著2030年終結愛滋病的目標。如何讓每個人都能平等地獲得科學進步的成果？

對此，比爾蓋茲回答道，這是一個全球挑戰。我們不僅需要新的工具，還必須共同努力，確保這些工具在全世界範圍內得到應用。

比爾蓋茲稱，過去20年，我們實現了一定進步，其中部分歸功於全球基金所做的了不起的工作。全球基金支持的項目挽救了超過5000萬人的生命。我相信全球基金是蓋茲基金會做過的最佳投資 之一。