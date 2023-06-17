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美光43億人民幣投資西安封測廠 業界：是真的不想死啊

編譯簡國帆、記者戴瑞芬／綜合報導
美光16日宣布，未來幾年將在中國西安封測廠投資人民幣逾43億元。（路透）
美光16日宣布，未來幾年將在中國西安封測廠投資人民幣逾43億元。（路透）

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）產品上月遭中國關鍵領域封殺後，16日宣布未來幾年將在西安封測廠投資人民幣逾43億元，承諾繼續經營當地市場，向北京當局遞出橄欖枝；同時傳出計畫承諾投資印度至少10億美元設立半導體封裝廠，分散製造基地。

在美中科技角力戰中，美光成為北京當局目標；中國中央網信辦5月宣布，美光在中銷售產品未通過資安審查，中國關鍵資訊基礎設施營運商應停止採購美光產品。

美光宣布將向西安工廠投資人民幣43億元，中國半導體界第一反應是「美光是真的不想死啊」。因為中國網信辦認定美光未通過網路安全審查，對美光晶片禁令，使得使用美光存儲晶片的OPPO、vivo、小米、榮耀、中興等廠商不再採購，而2022年美光在中國營收33.11億美元，占總營收10.7%。

為了保住中國客戶，美光加碼西安工廠，還將大幅增聘人力。美光表示，將向力成西安子公司1200名員工提出新的勞動合約，新的投資項目也將額外創造500個工作，使中國人力增加到超過4500人。

美光16日的聲明表示，未來幾年將投資西安封測廠人民幣逾43億元，除了收購台灣半導體封測公司力成旗下力成西安的封裝設備，並計畫在美光西安工廠加建新廠房，引入新產線，製造行動DRAM、NAND及SSD產品，以強化西安廠現有的封裝和測試能力。

美光執行長梅羅塔表示，「這項投資計畫彰顯美光對中國業務與中國團隊成員堅定不移的承諾」。美光中國區總經理吳明霞表示，「新加建廠房落成後，我們將在西安陸續引入新的設備及製程。收購力成西安資產使美光西安能夠直接營運所有封裝測試業務」。

儘管百般示好，不過中國網信辦目前仍未回應，美光在中國能否起死回生，還存在變數，因為此項收購專案將在大約一年內完成，需獲得中國監管部門批准。

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