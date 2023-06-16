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加籍高層逃離亞投行 轟中共「有毒」 加國啟動調查 中斥炒作

中國新聞組／北京16日電
亞投行一名加拿大籍高層14日辭職，並指控該行受到中共控制。圖為亞投行北京總部。(美聯社)
亞投行一名加拿大籍高層14日辭職，並指控該行受到中共控制。圖為亞投行北京總部。(美聯社)

亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱：亞投行）加拿大籍高級主管畢加博（Bob Pickard）14日辭職後指控，亞投行管理層被中國共產黨控制，充滿有毒文化，「我火速逃離那裡。」隨後，加拿大政府宣布立即暫停所有政府與亞投行之間的活動。中國駐加拿大使館則反駁稱，該說法純屬謊言。

本報系聯合報報導，擔任亞投行全球傳播總監的畢加博，14日於社群網站公布辭職消息，直言「身為愛國的加拿大人，辭職是唯一可做的事。亞投行受中國共產黨員主導，存在『有毒』文化」。他說，加拿大作為亞投行成員不符該國利益。他並在回覆網友留言中寫到，「我親眼目睹共產黨政客占據該銀行關鍵職位的程度。西方公眾並沒有因亞投行的成員資格而獲益。」

自由亞洲電台報導，畢加博為亞投行工作了15個月。路透報導，因為擔心自身安全，畢加博一提出辭職後，就快速離開中國到了日本，才公開消息。他說，有人建議他近期不要待在中國。因為2018年底的孟晚舟案件，曾導致兩名加拿大人在中國被拘留近三年。

畢加博說，亞投行完全被中共主宰，整個組織類似前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）丶前納粹秘密警察「蓋世太保」（Gestapo）或東德情報機構「史塔西」（Stasi）。

畢加博的文章一出，加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）隨即宣布，凍結與亞投行的關係，即時停止所有由政府主導與亞投行之間的活動，她已指示加國財政部調查有關亞投行的指控，以及加拿大參與亞投行的情況。且審查行動將從速進行，完成後不排除會有任何結果。

方慧蘭並暗示，渥太華可能會退出其於2018年加入的這個金融機構。

中國駐加拿大大使館官網14日刊發發言人對此事件的評論稱，「中國是亞投行的重要成員，一貫遵循多邊規則和程序，通過理事會、董事會等多邊治理機制參與決策。有關個人對亞投行的言論純屬譁眾取寵的炒作，是徹頭徹尾的謊言。」

亞投行是由中國國家主席習近平推動的計畫，成立於2016年，總部設於北京，目的是與西方國家主導的世界銀行（World Bank）及國際貨幣基金（IMF）相抗衡。目前亞投行在全球共有106個成員，包括澳洲、加拿大、法國和德國。

時事評論人士郭一平表示，儘管中國宣稱亞投行是獨立的國際機構，但行內人都知道它不像世界銀行，純粹是中國透過金融企圖輸出威權主義的工具，如同中國「一帶一路」建設。

加拿大 共產黨 大使館

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