習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

微軟創辦人比爾蓋茲14日抵達北京展開中國行，並於16日會見中國國家主席習近平，這是習近平近年來首次接見外國企業家。（路透）

微軟創辦人比爾蓋茲 （Bill Gates）14日晚間抵達北京 ，展開中國行，這是他2019年以來對中國的首次訪問。據央視時政報導，中國國家主席習近平 確定將在16日會見比爾蓋茲，這將是習近平近年來首次接見外國企業家。

據了解，習近平和比爾蓋茲上一次會面是在2015年海南「博鰲論壇」期間。2020年初，中國爆發新冠疫情，蓋茲基金會在疫情初期立即宣布緊急捐款500萬美元支持中國抗疫，之後承諾捐贈最高1億美元，部分用於直接幫助中國加速在藥物、疫苗及診斷方法研發。習近平也致信比爾蓋茲，感謝他和蓋茲基金會向中國提供的援助。

據路透社先前報導，消息人士指出，比爾蓋茲與習近平可望進行一對一會談，只是目前尚未有消息證實此訊。不過，比爾蓋茲與習近平的會面，已是近期多位外國企業家訪中行裡，收穫最高規格的一位。

在比爾蓋茲抵京前，已有一票美國企業高層相繼訪中，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、星巴克執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）等，當時習近平皆未與他們碰面。

此前，馬斯克5月底的訪中行獲得中國官方高規格接待，他在24小時內接連與三位部長會面，包含中國外交部長秦剛、商務部長王文濤，以及工信部長金壯龍，並見了中國國務院副總理丁薛祥。

據北京日報報導，比爾蓋茲此次率領比爾及梅琳達．蓋茲基金會（Bill& Melinda Gates Foundation）一行人赴北京訪問。比爾蓋茲15日在演講時承諾，蓋茲基金會未來5年將向全球健康藥物研發中心捐贈5,000萬美元，支持針對結核病和瘧疾等傳染病等藥物研發，改善全球健康。

比爾蓋茲15日下午與北京市長殷勇會面時表示，全球健康藥物研發中心（GHDDI）成立5年來在北京市政府大力支持下，取得重要進展，蓋茲基金會願與北京市一道，加大投入，推動中心的研發突破。