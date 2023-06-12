習近平與宏都拉斯總統會談 同日開放宏國蝦輸中

宏都拉斯3月與中國建交後，總統卡斯楚首次訪問中國，並在今天與中國國家主席習近平會談。同日，宏國的南美白對蝦獲准輸入中國。 （路透）

宏都拉斯3月與中國建交後，總統卡斯楚首次訪問中國，並在今天與中國國家主席習近平 會談。同日，宏國的南美白對蝦獲准輸入中國。

新華社報導，習近平在會談時說，卡斯楚（Xiomara Castro）履行和中國建交的競選承諾，「作出歷史性決斷，展現出堅定政治意志」，並稱卡斯楚的丈夫、宏國前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）為此發揮了積極作用，歷史將銘記他們為中宏關係作出的貢獻。

習近平說，中方將堅定不移發展中宏友好關係，堅定支持洪都拉斯經濟社會發展，從戰略高度和長遠角度引領和推動雙邊關係深入發展。

中國海關今天也同步發布，中國與宏都拉斯正式簽署「洪（宏）都拉斯輸華養殖水產品的檢驗檢疫和獸醫衛生要求議定書」，代表宏都拉斯南美白對蝦獲得輸中准入。

日前，海關總署已批准宏都拉斯9家養殖水產品企業在中國註冊，可開展南美白對蝦貿易。

宏都拉斯總統卡斯楚3月宣布與台灣斷交，並跟中國建交。台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，據外電報導，當地商人對於可能失去台灣市場感到憂心，他們指台灣是一個高價值市場，宏國蝦子在台灣可以賣到中國的幾乎2倍價錢。