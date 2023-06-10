我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

互釋建交紅利 宏都拉斯總統飛抵上海 訪中6天

記者陳宥菘／綜合報導
宏都拉斯總統卡斯楚9日抵達上海，對中國進行國事訪問。(新華社)
宏都拉斯總統卡斯楚9日抵達上海，對中國進行國事訪問。(新華社)

宏都拉斯與中國建交兩個多月後，互釋「紅利」。總統卡斯楚（Xiomara Castro）9日飛抵上海，展開為期六天的國事訪問。有學者表示，中宏建交後不久就實現了層級最高的國事訪問，反映了兩國對雙邊關係的高度重視，將有助於提升雙方政治互信，為今後兩國在外交、經貿等領域合作的順利開展奠定更好基礎。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，卡斯楚9日至14日對中國進行首次國事訪問，首站將訪問上海，隨後前往北京，預計將展開政商文化等多領域合作交流活動。中方由外交部部長助理華春瑩接機。

此前，卡斯楚表示，「宏都拉斯的重建需要新的政治、科學、技術、商業和文化視野」。

報導指出，有中國外交部背景的中國國際問題研究院拉美和加勒比研究所所長宋均營稱，兩國建交頗具象徵性意義，「作為美國『後院中的後院』，宏都拉斯能夠衝破美國壓力，反映了該國追求自主發展的決心」。

宋均營表示，卡斯楚此次訪中除了能為兩國合作奠定更好基礎，在「全球發展倡議」、「一帶一路」倡議等合作框架下，預期中宏兩國將開展更多務實合作，這也展現拉美地區國家正抓住中國提供的機遇。

此前，兩國建交之際，宏都拉斯外長雷納（Eduardo Enrique Reina）曾表態，願與中方加強金融、貿易、基礎設施、科技、文化、旅遊等領域合作，密切在多邊框架下溝通協調。他也曾表示，宏都拉斯「將很快啟動」與中國的自由貿易協定談判，「這將是我們的產品以更好的條件進入中國市場的好消息和好機會」，並稱，宏都拉斯對中方提出的全球發展倡議感興趣，並將參與「一帶一路」倡議。

一帶一路 北京 華春瑩

上一則

「賭中國輸 一定後悔」 中大使言論挑釁? 韓外交部召見

下一則

美參院通過法案 拔中「開發中國家」 北京：不是美國說了算

延伸閱讀

金山歷史地標卡斯楚劇院 市議會通過翻修計畫

金山歷史地標卡斯楚劇院 市議會通過翻修計畫
中駐宏使館開館 宏總統本周訪中

中駐宏使館開館 宏總統本周訪中
與中建交後首次 宏都拉斯總統本周起國事訪問中國

與中建交後首次 宏都拉斯總統本周起國事訪問中國
史上最高20億元勁球獎得主 挨告偷彩券

史上最高20億元勁球獎得主 挨告偷彩券

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09
以《往事並不如煙》、《伶人往事》等書聞名的中國作家章詒和。（本報系資料照）

章詒和被禁出境 稱中國當局提前告知已算客氣

2023-06-08 13:34

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打