互釋建交紅利 宏都拉斯總統飛抵上海 訪中6天

宏都拉斯總統卡斯楚9日抵達上海，對中國進行國事訪問。(新華社)

宏都拉斯與中國建交兩個多月後，互釋「紅利」。總統卡斯楚（Xiomara Castro）9日飛抵上海，展開為期六天的國事訪問。有學者表示，中宏建交後不久就實現了層級最高的國事訪問，反映了兩國對雙邊關係的高度重視，將有助於提升雙方政治互信，為今後兩國在外交、經貿等領域合作的順利開展奠定更好基礎。

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澎湃新聞報導，卡斯楚9日至14日對中國進行首次國事訪問，首站將訪問上海，隨後前往北京 ，預計將展開政商文化等多領域合作交流活動。中方由外交部部長助理華春瑩 接機。

此前，卡斯楚表示，「宏都拉斯的重建需要新的政治、科學、技術、商業和文化視野」。

報導指出，有中國外交部背景的中國國際問題研究院拉美和加勒比研究所所長宋均營稱，兩國建交頗具象徵性意義，「作為美國『後院中的後院』，宏都拉斯能夠衝破美國壓力，反映了該國追求自主發展的決心」。

宋均營表示，卡斯楚此次訪中除了能為兩國合作奠定更好基礎，在「全球發展倡議」、「一帶一路 」倡議等合作框架下，預期中宏兩國將開展更多務實合作，這也展現拉美地區國家正抓住中國提供的機遇。

此前，兩國建交之際，宏都拉斯外長雷納（Eduardo Enrique Reina）曾表態，願與中方加強金融、貿易、基礎設施、科技、文化、旅遊等領域合作，密切在多邊框架下溝通協調。他也曾表示，宏都拉斯「將很快啟動」與中國的自由貿易協定談判，「這將是我們的產品以更好的條件進入中國市場的好消息和好機會」，並稱，宏都拉斯對中方提出的全球發展倡議感興趣，並將參與「一帶一路」倡議。