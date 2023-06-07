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北京接待德國社民黨魁 高規格

中國新聞組／北京7日電
德國社民黨主席克林拜耳訪中國，受到高規格接待。 （路透）
德國社民黨主席克林拜耳訪中國，受到高規格接待。 （路透）

正在訪問中國的德國社民黨主席克林拜耳6日與中國國務院總理李強、全國政協主席王滬寧舉行了會晤。綜合媒體報導，北京除高規格接待克林拜耳，並說了一些暖心話；克林拜耳與王滬寧的會晤「遠遠超出了預定時長」。

德國社民黨目前的處境並不順利，在德國電視一台德國趨勢調查中，社民黨目前只占18%，和在野黨選項黨不相上下；對德國紅綠燈政府，德國人也只有1/5對其工作表示滿意。因此，中北京這幾天為克林拜耳籌辦的高規格招待會，對這位45歲的德國政治家來說，可算是一劑強心針。

新華社報導，李強此前對克林拜耳說，「我們希望，社民黨將在德國和歐洲發揮重要作用。」

但李強也將他熱情的話語與明確的工作委託結合起來。李強表示，社民黨必須「保持其對華政策的基調--理性，對話與合作。」 換句話說，北京希望社民黨能確保其聯盟夥伴也認識到與中國密切合作的優勢。

長期以來，北京一直對德國執政黨綠黨和自民黨的中國政策感到惱火，但在款待德國社民黨時，中國亮出的是另一番場景；央視在克林拜耳會晤李強後報導，中共望擴大與社民黨的交流，以將「與德國的夥伴關係提升到一個新水平」，並「共同保護商業和貿易合作」。

李強說，「如果有更多的德國企業來中國，我很高興。」並承諾改善市場准入和知識產權保護。

李強預計6月20日攜多名部長前往柏林出席德中政府磋商會議，這也將是他上任總理以來的首次出國訪問。

德國 李強 北京

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